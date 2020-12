La sélection nationale paralympique en stage de préparation à Bouznika

La sélection nationale paralympique effectue, du 26 décembre au 3 janvier, un stage à Bouznika dans le cadre des préparatifs pour les Jeux paralympiques (Tokyo 2021), a annoncé samedi la Fédération Royale marocaine de taekwondo.



Supervisé par le cadre national Aziz Ismaîli, le stage sera consacré aux éléments nationaux qui ont assuré leur qualification aux Olympiades de Tokyo en l'occurrence Rajaa Akermach (K44, +58 kg), Soukaina Sebbar et Nawal Arif (K44, -49 kg), ainsi que Rachid Rachid Ismaîli (K44, +75 kg), qui a décroché son ticket à la faveur de son classement mondial (2è), a indiqué un communiqué de l'instance fédérale. La Fédération organisera également, jusqu'au 27 décembre à Bouznika, un stage sélectif au profit de la sélection nationale de taekwondo dans la catégorie des jeunes, fait savoir le communiqué, notant que ce stage permettra de prospecter les talents qui seront inclus dans le projet olympique (2024-2028) de l'instance fédérale.



Dix-sept joueurs, ayant remporté le titre de champion ou vice-champion du Maroc, prendront part à ce stage sous la supervision des techniciens Moustafa El Amrani, Badr Ismaîli et Mounia Melghagh. Cette première étape sera suivie par d'autres en faveur des dames qui se dérouleront du 1er au 3 janvier prochain, ajoute le communiqué, notant qu'une dernière phase sera consacrée aux taekwondoïstes qui ont remporté des médailles et aux meilleurs qui ont été sélectionnés lors des étapes précédentes.