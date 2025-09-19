La sélection marocaine de futsal en Argentine pour participer à un tournoi FIFA

La sélection marocaine de futsal prend part, à un tournoi international inscrit au calendrier FIFA, organisé en Argentine, où elle affrontera les sélections locale et chilienne.



Ce rendez-vous constitue une étape importante dans la préparation des Lions de l’Atlas, sacrés champions d’Afrique en titre et actuellement parmi les meilleures équipes au niveau mondial.



Sous la houlette de l’entraîneur Hicham Dguig, l’équipe marocaine disputera deux rencontres de haut niveau à 24 heures d’intervalle : samedi face au Chili et dimanche contre les Argentins champions du Monde.



Dans une déclaration à la MAP, le sélectionneur national a affirmé que l’objectif principal du séjour de la sélection en Argentine consiste à « maintenir le rythme de la haute compétition internationale, afin d’améliorer le classement de l’équipe nationale au niveau mondial ».



Pour Hicham Dguig, la participation à ce tournoi contre l’Argentine et le Chili permettra de tester le rendement des nouveaux joueurs qui ont rejoint récemment la sélection nationale et d’observer le comportement de l’équipe dans un contexte adverse.



Rappelant que la sélection argentine s’était inclinée face au Maroc en septembre 2023 par 7-0, Hicham Dguig a exprimé la détermination de ses joueurs à confirmer cette performance lors du match prévu dimanche prochain à Buenos Aires.



Conscient que l’Argentine et le Chili sont des adversaires de grande qualité, habitués aux grands rendez-vous, le sélectionneur national a souligné que c’est précisément ce type de défis qui permet de progresser et d’évaluer la maturité du groupe en cette période transitoire ultérieure à la Coupe du monde.



Le technicien marocain a également insisté sur l’importance d’exposer les joueurs à un contexte exigeant, très loin du Maroc et face à un public étranger.

Ce jeudi, l’ambassade du Maroc en Argentine a organisé une réception en l'honneur de la sélection marocaine.



A cette occasion, l’ambassadeur du Royaume, Fares Yassir, a indiqué que grâce aux exploits des différentes équipes marocaines de football, notamment lors du Mondial de 2022, le nom du Maroc s’est imposé comme une puissance montante du sport de haut niveau.



La sélection marocaine de futsal, qui occupe actuellement le 6e rang mondial au classement FIFA, s’est affirmée comme l’une des équipes les plus performantes de la discipline. Son palmarès récent inclut trois titres consécutifs de champion d’Afrique et une présence remarquée en Coupe du monde 2024 en Ouzbékistan, où elle avait atteint les quarts de finale.