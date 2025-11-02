La physique statistique de l’IA en débat à Marrakech

La physique statistique de l’Intelligence artificielle (IA) a été au centre d'une rencontre organisée, vendredi à Marrakech, l'occasion de proposer une réflexion accessible sur les liens étroits entre la physique statistique et les systèmes d’IA.



Initié dans les cadre des conférences scientifiques de l'Université Caddi Ayyad (UCA) de Marrakech, cet évènement a été l'occasion d'accueillir la Professeure Leticia F. Cugliandolo, physicienne de renommée internationale et professeure à Sorbonne Université, qui a expliqué comment les outils conceptuels de la physique permettent d’analyser la dynamique des algorithmes, de comprendre le comportement global des grands ensembles de données et d’explorer les mécanismes d’apprentissage et de mémoire dans les réseaux neuronaux.



À travers cet exposé, elle a mis en lumière la manière dont les interactions microscopiques peuvent conduire à des propriétés macroscopiques émergentes, reliant ainsi deux univers en apparence distincts, notamment celui de la matière et celui de l’IA, rapporte la MAP.



Les travaux présentés s’inscrivent dans la continuité de recherches distinguées par les Prix Nobel de Physique, notamment ceux de Giorgio Parisi en 2021, et de John Hopfield et Geoffrey Hinton en 2024, qui ont profondément marqué la compréhension des systèmes complexes et l’évolution des modèles d’IA.



Originaire de Mar del Plata (Argentine), Professeure Leticia F. Cugliandolo est une physicienne théoricienne reconnue pour ses contributions à la compréhension de la physique statistique hors d’équilibre.



Lauréate de nombreuses distinctions prestigieuses, parmi lesquelles le Prix Irène Joliot-Curie de l’Académie des Sciences, elle compte à son actif plus de 150 publications scientifiques et une vingtaine d’ouvrages collectifs.



À travers cette conférence, l’UCA réaffirme sa volonté de favoriser le dialogue scientifique international, de stimuler la curiosité intellectuelle de sa communauté et de valoriser l’excellence académique à travers des échanges avec des chercheurs de renommée mondiale.