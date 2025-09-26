La nouvelle liste de Walid Regragui attendue ce jeudi

-
Cette rencontre avec la presse débutera à partir de 11h00 au Complexe Mohammed VI de Football, indique la Fédération royale marocaine de football (FRMF).
L’équipe nationale marocaine affrontera son homologue du Bahreïn, en amical, le 9 octobre prochain au Stade Prince Moulay Abdellah de Rabat (20h00).
Lors de la dernière journée des éliminatoires africaines du Mondial (groupe E), l’équipe nationale s'opposera à son homologue congolaise, le 14 octobre prochain au même stade.
Les Lions de l'Atlas ont validé leur ticket pour la Coupe du monde de football 2026, en dominant le Niger par 5 buts à 0, le 5 courant lors de la 7e journée des qualifications africaines.