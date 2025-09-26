Augmenter la taille du texte
La nouvelle liste de Walid Regragui attendue ce jeudi

Mardi 30 Septembre 2025

La nouvelle liste de Walid Regragui attendue ce jeudi
L’entraîneur de l’équipe nationale "A" de football, Walid Regragui, tiendra une conférence de presse, jeudi prochain à Salé, pour la présentation de la liste des joueurs retenus pour disputer le prochain match amical face au Bahreïn et face au Congo pour le compte des éliminatoires (groupe E) africaines de la Coupe du Monde-2026.

Cette rencontre avec la presse débutera à partir de 11h00 au Complexe Mohammed VI de Football, indique la Fédération royale marocaine de football (FRMF).

L’équipe nationale marocaine affrontera son homologue du Bahreïn, en amical, le 9 octobre prochain au Stade Prince Moulay Abdellah de Rabat (20h00).

Lors de la dernière journée des éliminatoires africaines du Mondial (groupe E), l’équipe nationale s'opposera à son homologue congolaise, le 14 octobre prochain au même stade.

Les Lions de l'Atlas ont validé leur ticket pour la Coupe du monde de football 2026, en dominant le Niger par 5 buts à 0, le 5 courant lors de la 7e journée des qualifications africaines.

