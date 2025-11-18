La négociation collective, levier essentiel pour un secteur artistique plus équitable

Le recours aux conventions collectives permet aux syndicats et aux employeurs de rendre le secteur des arts et du divertissement plus équitable et plus durable, affirme l'Organisation internationale du travail (OIT) dans une nouvelle note d'orientation.



D’après l’agence spécialisée de l'ONU, « la négociation collective et le dialogue social peuvent promouvoir une rémunération équitable, la sécurité et la protection sociale pour des millions de travailleurs du secteur des arts et du divertissement ».



Intitulée «Achieving decent work in the arts and entertainment sector: The role of collective bargaining» (Parvenir à un travail décent dans le secteur des arts et du divertissement: le rôle de la négociation collective), la publication insiste ainsi sur le rôle clé des négociations collectives dans le secteur artistique, persuadé qu’un dialogue social efficace peut rendre l'économie créative plus équitable, inclusive et durable.



Elaborer des solutions ancrées dans les réalités du secteur



En effet, comme l’indique Frank Hagemann, directeur du Département des politiques sectorielles de l'OIT, «la négociation collective permet aux travailleurs et aux employeurs d'élaborer des solutions qui reflètent les réalités du secteur, qu'il s'agisse des conditions d'emploi ou des questions émergentes liées à la numérisation».



Il soutient en outre qu’une négociation collective bien construite « peut aider à faire face à l'impact des nouvelles technologies telles que l'intelligence artificielle et à renforcer la protection des artistes indépendants ».



Dans sa publication, qui s'appuie sur plus de 50 conventions collectives et exemples nationaux du monde entier, l’organisation internationale montre également comment le financement public peut servir de levier pour le travail décent en liant les subventions au respect des conventions collectives et des normes de rémunération équitable.



Dans cette perspective, l’OIT invite « les gouvernements, les employeurs et les travailleurs à renforcer le dialogue social, à adapter les cadres juridiques et à développer les capacités afin de garantir que tous les professionnels de la création puissent jouir du droit à la négociation collective ».



Il est important de souligner que le secteur des arts et du divertissement englobe le cinéma, la musique, le théâtre, la radiodiffusion, les arts visuels et le segment en pleine expansion des médias numériques, comme le rappelle l’OIT dans son rapport.



Cependant, quand bien même il constituerait une source majeure d'emploi, d'innovation et d'expression culturelle, ce secteur « continue de faire face à des déficits persistants en matière de travail décent, notamment l'informalité, des conditions de travail imprévisibles et un accès limité à la protection sociale », déplore la publication.



Précisons à ce propos que le rapport « fournit aux mandants de l'OIT des pistes concrètes pour faire du travail décent une réalité dans l'économie créative», comme l’explique Margherita Licata, spécialiste technique au département des politiques sectorielles de l'agence onusienne.



La publication « montre que grâce à la négociation collective, les partenaires sociaux peuvent faire face aux changements technologiques, promouvoir l'égalité et garantir que la liberté artistique aille de pair avec des conditions de travail équitables et sûres», précise-t-elle.



Alain Bouithy