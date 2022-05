La mort de Davos ?

Maintenant que nous sommes entrés dans une nouvelle période de conflits géopolitiques, de protectionnisme et de régionalisme, on se demande si le monde cosmopolite et globalisé de Davos est définitivement révolu. De retour après une interruption de deux ans due à la pandémie, la réunion du Forum économique mondial de cette année dans les Alpes suisses n'était plus que l'ombre d'elle-même.



Au cours des décennies précédentes, l'événement débordait d'optimisme. De nouveaux accords de paix ont été conclus, les marchés émergents se propulsaient vers la prospérité et la démocratie était en marche. Comme l' a si bien dit le chroniqueur du New York Times Thomas L. Friedman , le monde semblait de plus en plus « plat », tous les anciens obstacles à l'interconnectivité internationale disparaissant.



Tout était quelque peu hype, comme c'était typique de cette époque. Peu de gens croyaient vraiment qu'un paradis terrestre était au coin de la rue ou que l'histoire était vraiment terminée. Mais il était indéniable que les choses s'amélioraient et que Davos était l'endroit où aller pour rendre hommage à l'esprit de l'époque.



Cette année, le temps était gris et bruineux, et on parlait de guerre, de sanctions, d'inflation et de pénurie d'approvisionnement. La directrice générale du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva, a cherché à rassurer tout le monde sur le fait qu'elle ne s'attend pas à une récession économique. Mais la dépression était l'humeur dominante dans la plupart des discussions formelles et informelles.



Le pessimisme semble certainement justifié. Sans fin en vue de la guerre de la Russie contre l'Ukraine, tout engagement avec l'économie russe ou le Kremlin restera hors de portée pour la majeure partie du monde – et certainement l'Occident – ​​dans un avenir prévisible. La trajectoire de la Chine, quant à elle, est devenue de plus en plus incertaine. Je suppose que les dirigeants du pays se sentent plutôt mal à l'aise face au récent engagement du président Xi Jinping en faveur d'une amitié « sans limites » avec la Russie, sans parler de sa stratégie «zéro-Covid», qui a verrouillé Shanghai – le centre du dynamisme de la Chine – et exacerbé les problèmes économiques croissants du pays.



Mais tout n'est pas catastrophique. La lutte contre le Covid-19 a été un triomphe pour la science et, finalement, pour l'idée d'une économie mondiale ouverte. Oui, les inégalités dans la distribution des vaccins, des traitements et des tests laisseront une tache sur la réponse de la communauté internationale ; mais la vague initiale de restrictions commerciales et de nationalisme vaccinal a cédé la place à davantage de coopération. Les deux dernières années ont souligné la valeur de la coopération scientifique mondiale, des marchés ouverts et des chaînes d'approvisionnement qui fonctionnent bien.



La pandémie offre des leçons importantes pour gérer les défis futurs, en particulier le changement climatique. Alors que les développements récents ont injecté un certain pessimisme dans le débat sur le climat, il peut encore y avoir une doublure argentée. La hausse rapide des prix du pétrole et du gaz crée de puissantes incitations à accélérer la transition vers des sources d'énergie renouvelables et alternatives.



Si la science pouvait produire des vaccins, elle devrait également être en mesure de relever le défi climatique. Déjà, on prend de plus en plus conscience que le problème mérite une attention urgente.



La numérisation a également fait des progrès significatifs pendant la pandémie. Les verrouillages de grande ampleur ont donné à chacun un cours accéléré sur les outils numériques. Les technologies et processus adoptés pendant la pandémie transformeront de nombreux secteurs économiques pour les années à venir. Au niveau mondial, les flux de données transfrontaliers sont en plein essor et continuent de croître chaque année à deux chiffres.



Même en examinant le sombre paysage politique, on peut trouver des points positifs occasionnels. Par exemple, les demandes d'adhésion de la Finlande et de la Suède à l'OTAN ont renouvelé la crédibilité et la pertinence de l'alliance et renforcé les relations transatlantiques. Et l'Union européenne, qui a dépassé ses propres attentes en rassemblant un soutien à l'Ukraine, émerge maintenant comme un pilier essentiel de l'ordre de sécurité européen. Alors que d'importants défis nous attendent, l'UE dispose désormais d'une base solide sur laquelle s'appuyer.



Plus largement, l'Occident démocratique a retrouvé une partie de sa vigueur et de sa clarté morale perdues dans son opposition ferme et unie à la Russie. Alors que la Russie continue de commettre le crime international d'agression (ainsi que de nombreuses atrocités), son soutien au sein l'Assemblée générale des Nations unies s'est réduit à une poignée de régimes hors-la-loi.



À l'avenir, la question internationale cruciale sera de savoir comment maintenir la coopération mondiale face aux défis mondiaux. La Russie sera exclue, mais la Chine restera un acteur clé aux côtés de pays de plus en plus pertinents comme l'Inde. Il reste à voir ce qui, le cas échéant, sortira des ruines du G20 cette année. La création d'un nouveau groupement avec une composition plus pertinente ne serait pas la pire issue.



Les vieux jours de gloire de Davos sont définitivement révolus. Loin de devenir plat, le monde s'est parsemé de nouvelles tranchées et barrières. Mais tout n'est pas mauvais. La dépression (psychologique) actuelle est peut-être aussi injustifiée que l'exubérance précédente. Nous devons nous efforcer d'être réalistes et lucides face aux défis mondiaux croissants auxquels nous sommes confrontés. Si nous y parvenons, nous pouvons encore les vaincre.



Par Carl Bildt

Ministre des Affaires étrangères de la Suède de 2006 à 2014 et Premier ministre de 1991 à 1994, lorsqu'il a négocié l'adhésion de la Suède à l'UE.