La liste finale de l’EN en partance pour le Mondial U20

Samedi 20 Septembre 2025

La liste finale de l’EN en partance pour le Mondial U20
L'entraîneur de l'équipe du Maroc des moins de 20 ans de football, Mohamed Ouahbi, a rendu publique, vendredi, la liste finale des 21 joueurs convoqués pour disputer le Mondial de la catégorie, qui se tiendra du 27 septembre au 19 octobre prochain au Chili.

L'annonce de cette liste a eu lieu lors d'une conférence de presse tenue au complexe Mohammed VI de football à Salé.

Cette liste est marquée par la présence de six joueurs de la Botola (trois de l'Union Touarga, deux de l'AS FAR et un joueur du Kawkab Marrakech), alors que le reste des joueurs évoluent dans les différents championnats européens.

Le tirage au sort de cette compétition avait placé les Lionceaux de l’Atlas dans le groupe C avec l’Espagne, le Brésil et le Mexique.

Voici la liste des joueurs convoqués:

Gardiens de but:Yanis Benchaouch (AS Monaco/France), Ibrahim Gomes (Olympique Marseille/France), Abdelhakim Mesbahi (AS FAR).

Défenseurs:Mohammed Kebdani (AS FAR), Ismael Baouf (Cambur Leeuwarden/Pays-bas), Hamza Koutoune (FC Annecy/France), Ali Maamar (RSC Anderlecht/Belgique), Mohamed Taha Majni (Union Touarga), Smail Bakhty (Sturm Graz/Autriche), Fouad Zahouani (Union Touarga).

Milieux de terrain: Naim Byar (Calcio Foggia 1920/Italie), Saad El Haddad (Venezia/Italie), Houssam Essadak (Union Touarga), Yassine Khalifi (Sporting Charleroi/Belgique), Anas Tajaouart (RSC Anderlecht/Belgique).

Attaquants: Ilias Boumassaoudi (BVV Bosch/Pays-bas), Younes El Bahraoui (Kawkab Marrakech), Mohamed Hamony (Girona FC/Espagne), Othmane Maamma (Watford FC/Angleterre), Yassine Gessime (USL Dunkerque/France), Mohamed Yassir Zabiri (Famalicao/Portugal).

