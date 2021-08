La liste de Halilhodzic attendue pour ce jeudi

C’ est ce jeudi que le sélectionneur national Vahid Halilhodzic dévoilera la liste des joueurs qui seront retenus pour les deux rencontres que disputera l’EN au début du mois de septembre contre le Soudan et la Guinée pour le compte de la première et de la deuxième journées des éliminatoires, zone Afrique, groupe I, du Mondial Qatar 2022. La liste devrait comporter pratiquement l’ensemble des capés qui entreront en stage de concentration fin août au Complexe national de football Mohammed VI à Maâmoura. A ce propos, la bonne nouvelle est que l’EN pourra compter lors de ses deux prochaines sorties sur son stratège Hakim Ziyech et sur son latéral gauche Adam Massina, ayant tous deux repris le chemin de la compétition en Premier League avec leurs clubs respectifs de Chelsea et de Watford. Une entame des éliminatoires que le Onze national est sommé de réussir à commencer par le premier match prévu le 2 septembre au Complexe Moulay Abdellah de Rabat. Une fois la page de cette opposition tournée, les partenaires du capitaine Saïs Ghanem rejoindront leur camp de base à Maâmoura où ils resteront jusqu’au 6 septembre, c’est-à-dire deux jours de plus que prévu suite au décalage du match face à la Guinée Conakry reporté du 6 au 8 dudit mois.

A noter que la phase aller des éliminatoires sera bouclée le 7 octobre par la réception de la Guinée Bissau, sachant que les premiers de chaque groupe, au nombre de dix, se qualifieront aux matches barrages qui déboucheront sur les cinq représentants du continent africain à la Coupe du monde FIFA 2022.

Pour rappel et en attendant le Mondial, aux mois de janvier-février prochains, il y aura la CAN qui verra la présence de l’équipe nationale qui entretient l’espoir légitime d’aller le plus loin possible lors de cette édition camerounaise. A cet effet, Vahid Halilhodzic avait fait savoir dans une déclaration relayée par le site officiel de la Fédération, frmf.ma que « malgré le fait que le Maroc soit favori pour se qualifier au deuxième tour, il faut se préparer et jouer avec beaucoup d’ambition et de détermination pour aller le plus loin possible ». Et d’ajouter que « l’objectif du Maroc lors de cette CAN est d’aller le plus loin possible en cherchant d’abord à se qualifier au deuxième tour de la compétition ». Lors de l’opération du tirage au sort effectuée dernièrement à Yaoundé, l’EN,faisant office de tête de série du groupe C, a hérité des sélections du Ghana qu’elle affrontera le 10 janvier, avant de défier les Comores et le Gabon respectivement les 14 et 18 du même mois.