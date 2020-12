La fiesta de la Liga

La Liga compte bien célébrer les fêtes de fin d’année à travers le lancement d’une campagne baptisée «Les adieux de la Liga à l’année 2020 ».

A cet effet, plusieurs festivités seront organisées un peu partout dans le monde au grand bonheur des nombreux supporteurs des clubs espagnols. Ainsi, pas moins de huit activités auront lieu en Afrique, autant en Amérique latine, quatorze en Europe, onze au Moyen-Orient et neuf en Asie.

Après avoir suivi dans une ambiance bon enfant la rencontre ayant opposé le FC Barcelone à Valence pour le compte de la 14ème journée de la Liga, soldée d’ailleurs sur une issue de parité, deux partout, les passionnés du football espagnol pourront regarder mercredi l’opposition entre le Real Madrid et Granade (15ème journée).

La fiesta se poursuivra avec toute une série de derbies à commencer par l’Atletico Madrid-Getafe (30 décembre-16ème journée), Atletico Bilbao-Real Sociedad (31 décembre-16ème journée),Villareal-Levante (début janvier-17ème journée) etBetis-Séville, pour le compte de cette même 17ème manche qui aura lieu au début de l’année prochaine. Un derby andalou qui intéressera au plus haut pointle publicmarocain qui voudra suivre les prestations des trois internationaux marocains, Yassine Bono, Youssef EnNesyri et Oussama Al Idrtissi, sans omettre le maroco-espagnol Mounir El Haddadi. Il convient de signaler en dernier lieu que le fauteuil de leader du championnat espagnol est occupé conjointement par les deux clubs madrilènes du Real et de l’Atletico avec un total de 29 points, sachant que les Clochoneros comptent deux matches en moins. Alors que ce sont les équipes de Huesca et d’Osasuna qui ferment la marche avec un maigre butin ne dépassant pas 11 unités au compteur.