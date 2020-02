La diffusion de la culture des droits de l'Homme au menu d'une rencontre régionale à Marrakech

Une rencontre régionale de haut niveau sera organisée, mardi et mercredi, sous le thème de la "Diffusion de la culture des droits de l'Homme dans le cadre des objectifs du développement durable (ODD)", à l'initiative du Conseil national des droits de l'Homme (CNDH) et du Réseau arabe des institutions nationales des droits de l'Homme.

Cette rencontre réunira les représentants des institutions nationales membres du réseau arabe, ainsi que des représentants du Haut-commissariat aux droits de l'Homme, du Programme de l'ONU pour le développement, de la Commission économique et sociale des Nations unies pour l'Asie occidentale, de l'Institut arabe des droits de l'Homme, en plus d'acteurs de la société civile, précise un communiqué du CNDH. L’évènement s'inscrit dans le renforcement du rôle des institutions arabes des droits de l'Homme au service des objectifs du développement durable, notamment en ce qui a trait à la diffusion et la promotion de la culture des droits humains. Il s’agit d'une opportunité pour procéder à un partage d'expériences et de bonnes pratiques et échanger sur les moyens de relever les défis posés en la matière et d'améliorer les capacités.

L'accent sera aussi mis sur les moyens d'intensifier la coopération entre les institutions arabes et de consolider les relations du réseau avec ses partenaires internationaux et régionaux et tous les acteurs concernés, mais aussi sur l'élaboration d'une feuille de route en matière de diffusion de la culture des droits de l'Homme dans le contexte des ODD.

"Le cadre international des objectifs du développement durable et la diffusion de la culture des droits humains", "Le rôle des institutions nationales des droits de l'Homme: expériences, meilleures pratiques et enseignements à tirer" et "Les cadres de coopération des partenaires avec le Réseau arabe pour mettre en œuvre les programmes des institutions membres" sont parmi les sujets inscrits à l'ordre du jour de la rencontre.