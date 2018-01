La destination Maroc séduit au Salon international de voyage d’Helsinki

La destination Maroc a été bien en vue lors de l’édition 2018 du Salon international de voyage "Matka Nordic Travel Fair", le plus grand événement de l’industrie touristique en Europe du Nord et dans la région baltique tenu du 18 au 21 janvier à Helsinki.

Le stand du Maroc, conçu pour mettre en avant la richesse culturelle et naturelle du Royaume, a éveillé l’intérêt et la curiosité de milliers de visiteurs désireux de découvrir les nouveautés des produits touristiques qu’offre le pays.

Tour-opérateurs, professionnels du tourisme et du transport, médias spécialisés et grand public: la destination Maroc parvient à séduire dans cette partie de l’Europe du Nord, un marché émetteur de touristes à forte valeur ajoutée.

"Force est de constater que depuis le premier jour de cet évènement, le nombre de visiteurs du stand ne cesse d’augmenter", a déclaré à la MAP le directeur de l'Office national marocain du tourisme (ONMT) pour les pays nordiques et baltes, Aziz Mnii.

Il a relevé à cet égard que la participation marocaine cette année a été renforcée, "du fait que nous avons pour la première fois une nouvelle liaison régulière entre Helsinki et Marrakech lancée depuis novembre 2017 par la compagnie aérienne low cost Norwegian Air Shuttle".

"Après plusieurs années de participation, l’engouement pour le Maroc n’a jamais été aussi fort", a souligné M. Mnii, notant que le marché finlandais est en pleine expansion. "On a enregistré une augmentation de 60% durant les 11 premiers mois de l’année 2017 par rapport à la même période d’un an auparavant", a-t-il précisé.

Il a en outre rappelé la présence de plusieurs professionnels marocains représentant la diversité du produit touristique national, comme l’aventure, le surf et le golf.

Matka 2018 a été donc l’opportunité pour une délégation d’opérateurs touristiques en provenance de plusieurs villes marocaines d’établir des contacts avec des professionnels du tourisme et du transport du pays nordique, le but étant d’attirer davantage de touristes durant les prochaines années.

Selon le directeur de l’ONMT pour les pays nordiques et baltes, la proximité géographique, la stabilité et la diversité du produit font du Royaume une destination à même de drainer le plus grand nombre de touristes finlandais à l’échelle de la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (MENA).

La participation marocaine au Matka 2018 a été rehaussée par un spectacle donné par un groupe de danse marocaine qui s’est produit le week-end sur la scène centrale du salon.

Par ailleurs, M. Mnii a fait savoir que le nombre de touristes en provenance des pays de l’Europe du Nord (Danemark, Norvège, Suède et Finlande) ayant visité le Maroc a augmenté de 30% à la fin de novembre 2017 par rapport à la même période d’un an auparavant.

"Il y a un engouement spécial pour Marrakech, notamment au départ de la Norvège et de la Suède et nous avons doublé la capacité aérienne en provenance de ces deux pays", a-t-il fait savoir.

En général, les Nordiques considèrent le voyage à l’étranger comme un besoin primordial, en raison notamment de la rigueur du climat dans la région en hiver.