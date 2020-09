La date du derby reste hypothétique

La commission de programmation relevant de la Ligue nationale de football professionnel (LNFP) vient d’annoncer le calendrier des matches de mise à jour de la Botola Pro D1 et Pro D2. Un calendrier, n’en déplaise à ses auteurs, à ne surtout pas prendre pour définitif car il risque fort bien de connaître quelques modifications de dates, du fait qu’il dépend de l’évolution de la situation pandémique dans le pays et du nombre de cas de joueurs contaminés au Covid-19.



Sauf qu’il n’y a pas que cette contrainte sanitaire qui pourrait chambouler le déroulement de la programmation des matches en retard, mais aussi la demi-finale de la Ligue des champions d’Afrique, épreuve où se trouvent engagés les deux clubs casablancais, le Wydad et le Raja.



Une situation qui donne lieu à un derby hypothétique. Cette confrontation est prévue pour le moment, selon le calendrier de la LNFP, jeudi 24 septembre à partir de 20 heures au Complexe sportif Mohammed V à Casablanca. Sauf qu’il y a un hic et non des moindres. Il s’agit du premier match de la demi-finale aller de la Ligue des champions qui opposera le lendemain, le 25 courant, le Raja au Zamalek, alors que le seconde rencontre du dernier carré de la C1 continentale mettra aux prises le 26 de ce mois le WAC et Al Ahly.



Autrement dit, il est difficile de placer ce derby, décisif dans la course au titre, à la veille des sorties africaines. A moins que l’éventuelle requête wydadie de reporter son match contre le National du Caire soit satisfaite par la CAF. A ce propos, les dirigeants d’Al Ahly ont insinué que ce n’est pas à eux de décider mais c’est à la Confédération africaine de football de se prononcer dans ce cas de figure, sachant que le WAC aurait souhaité ce report afin de disposer de davantage de temps en vue de préparer ce choc dans de bonnes conditions.



Si le premier acte WAC-Al Ahly est maintenu à l’échéance précitée, il est plus que probable que le derby soit décalé à une nouvelle date, en plus de la rencontre MATWAC comptant pour la 26ème journée programmée le 26 septembre au stade Saniet Rmel.



Il y a lieu de souligner qu’en ce qui concerne la programmation des quatre dernières journées du championnat Pro D1, celle-ci devra prendre en considération le classement des clubs, et ce après la tenue des matches de mise à jour. Le communiqué de la LNFP, relayé par le site fédéral, rappelle que cette programmation est dépendante des dates arrêtées officiellement par la CAF pour ce qui est des concours de la C1 et la C2.



Mohamed Bouarab