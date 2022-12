La cote d'Amrabat explose

L'excellente performance de Sofyan Amrabat, l'un des pivots de la sélection marocaine, désormais au Top 4 de la Coupe du monde Qatar 2022, a fait exploser sa cote sur les marchés de transfert européen, selon la presse italienne.



Chef de file des Lions de l'Atlas, Sofyan Amrabat joue depuis 2020 dans les rangs du club italien de la Fiorentina, avec qui il a été l’autour de prestations de haute qualité. Sofyan tape à l’œil de plusieurs écuries, notamment la Liverpool de Jürgen Klopp, qui aimerait bien mettre la main sur l’une des grandes révélations de cette Coupe du monde, Tottenham et l'Atletico Madrid, souligne la Gazetta dello Sport.



D'après le quotidien sportif, La Viola, qui a déboursé environ 20 millions d'euros pour la prouesse marocaine, aurait fixé le prix de départ à 40 millions d’euros, une somme qui risque de flamber avec les enchères.



Au cours de ses matchs avec les Lions de l'Atlas, Sofyan Amrabat s'est d'emblée distingué comme étant un mur infranchissable. Il a, à tous moments, mis les bouchées doubles pour récupérer des ballons et apporter son soutien à ses coéquipiers. Il a ainsi réussi à contrecarrer des icônes du football mondial: Luka Modric, Kevin de Bruyne, Alphonso Davies, Gavi et Bruno Fernandes… Aucun n’a réussi à échapper à la forteresse qu'il est, estime le quotidien.



Sofyan Amrabat s'est fait appeler pour la première fois en sélection marocaine par Hervé Renard, qui l'a titularisé lors d’un match amical contre la Tunisie en mars 2017.



Né le 21 août 1996 à Blaricum, aux Pays-Bas, d’une famille marocaine originaire de Ben Tayeb et cadet de quatre garçons, dont Nordin, lui aussi footballeur professionnel, Sofyan Amrabat a fait ses débuts professionnels en 2014, avec le FC Utrecht.