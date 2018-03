La confiance s’installe parmi les chefs d’entreprise

Le moral semble être au beau fixe chez les chefs d’entreprise opérant dans les secteurs des industries manufacturières, de l’extraction, de l’énergie, de l’environnement ainsi que dans celui de la construction.

En effet, selon les enquêtes de conjoncture réalisées par le Haut-commissariat au plan (HCP), au titre du premier trimestre 2018, auprès des patrons des différents secteurs, plus d’un quart d’entre eux (28%) anticipe une augmentation de la production industrielle manufacturière au 1er trimestre 2018. En revanche, seuls 16% d’entre eux déclarent s’attendre au contraire à une baisse.

D’après l’organisme public, ces anticipations seraient attribuables, d’une part, à une hausse de l’activité des «Industries alimentaires» et de la «Fabrication d'équipements électriques» et, d’autre part, à une diminution de la production de l’activité de l’«Industrie chimique» et de la «Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques».

Dans une note relatant les principales appréciations des chefs d’entreprise, le Haut-commissariat a indiqué que 72% des chefs d’entreprise prévoient une stabilité des effectifs employés.

Selon la même source, 96% des patrons du secteur de l’industrie extractive, « prévoient une stabilité de la production imputable principalement à une stabilité de la production des phosphates», soulignant qu’au niveau des effectifs employés, une majorité d’entre eux (78%) s’attendent à une baisse.

Les résultats de l’enquête font également ressortir que 70% des chefs d’entreprise pensent que la production énergétique connaîtrait une hausse au premier trimestre de l’année en cours.

Selon eux, cette hausse serait due à une augmentation de la «Production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné».

S’agissant de la production environnementale, la confiance semble aussi régner parmi les industriels puisque la majorité pronostique une augmentation, notamment, dans les activités du «Captage, traitement et distribution d’eau».

Précisons que pour 94% des chefs d’entreprise du secteur énergétique et 89% des patrons du secteur environnemental, l’emploi devrait connaître une stabilité.

Bien qu’un peu moins optimistes, les anticipations des chefs d’entreprise opérant dans le secteur de la construction au 1er trimestre 2018 s’orientent plus vers une stabilité.

En effet, pour 49% des chefs d’entreprises, l’activité du secteur devrait globalement être stable. Seuls 25% pensent au contraire qu’elle devrait enregistrer une hausse.

Selon les éléments recueillis, cette évolution résulterait, d’une part, de l’augmentation d’activité prévue au niveau des branches des «Travaux de construction spécialisés» et de la «Construction de bâtiments» et, d’autre part, de la baisse d’activité prévue dans le «Génie civil».

Le HCP rapporte que près de 66% des chefs d’entreprise estiment que cette évolution serait accompagnée par une stabilité des effectifs employés.