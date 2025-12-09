La caravane nationale de lutte contre la violence numérique faite aux femmes et aux filles fait escale à Casablanca et Fès

La caravane nationale de lutte contre la violence numérique faite aux femmes et aux filles a fait escale, samedi à Casablanca, où elle a rencontré un large public composé d’élèves, d’étudiants, d’associations locales et d’acteurs institutionnels engagés dans la prévention des risques en ligne.



Organisée par le Conseil national des droits de l'Homme (CNDH) dans le cadre d’une campagne nationale visant à sensibiliser aux différentes formes de violence numérique — cyberharcèlement, chantage, diffusion non consentie d’images, usurpation d’identité ou encore humiliation en ligne — cette caravane ambitionne de renforcer la culture de sécurité numérique auprès des jeunes et de promouvoir une utilisation responsable des plateformes digitales.



L’étape de Casablanca a été marquée par la tenue d’ateliers interactifs animés par des experts en cybersécurité, des psychologues et des représentants d’organismes de protection de l’enfance.



Ces ateliers ont permis d’aborder les dangers liés aux usages numériques, les mécanismes de signalement, les recours juridiques disponibles, ainsi que les moyens de prévention pour réduire l’exposition aux violences en ligne.



Dans une déclaration à la MAP, la présidente de la Commission régionale des droits de l'Homme Casablanca-Settat, Saadia Wadah, a souligné que cette initiative vise principalement à lever le tabou autour de la violence numérique, encourager les victimes à parler et à demander de l’aide, tout en rappelant que la protection des femmes et des filles dans l’espace virtuel est une responsabilité collective.



La caravane a également mis en lumière les dispositifs nationaux de soutien et d’accompagnement des victimes, notamment les services d’écoute, les cellules spécialisées et les plateformes de signalement dédiées à la protection contre la cyberviolence.



Dimanche, la caravane nationale de lutte contre la violence numérique faite aux femmes et aux filles a fait escale à Fès, sous le slogan "La violence numérique contre les femmes et les filles: une pandémie numérique silencieuse".



Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la campagne internationale contre la violence faite aux femmes, menée chaque année entre le 25 novembre et le 10 décembre, a indiqué à la MAP Ghafour Dahchour, chargé de la promotion des droits de l’Homme au CNDH, ajoutant que la campagne est initiée sous un nouveau thème traitant du danger de la violence numérique.



Ce phénomène, qui est une préoccupation universelle n’ayant pas de frontières, se doit d’être souligné au vu de ses répercussions sur les femmes et les filles en particulier, par rapport aux autres formes de violence dites classiques, a-t-il noté, ajoutant que la violence numérique s’est aggravée dans la société et a pris différentes formes avec des effets néfastes sur les victimes.



La campagne met l’accent, par ailleurs, sur l’importance d’encourager la dénonciation de la violence numérique pour une réhabilitation des victimes dans leurs droits, a dit M. Dahchour.



Déployée dans les 12 régions du Royaume jusqu’au 10 décembre, cette initiative du CNDH repose sur une interaction directe avec les citoyennes et citoyens à travers les 12 régions du Royaume, via 36 espaces dédiés à la sensibilisation aux risques numériques, notamment dans les universités et places publiques.