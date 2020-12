La bonne opération du Raja et du FUS

Le Raja s’en est tiré à bon compte, après avoir disposé, jeudi au cCmplexe sportif Mohammed V de Casablanca, du RCOZ sur le score de 3 à 2, en clôture de la seconde journée de la Botola Pro D1 «Inwi» de football.



Les Verts ont une fois encore joué avec le feu et auraient pu être rejoints au score si le second but du RCOZ était intervenu un peu plus tôt dans la partie. En tout cas, après le nul concédé à Rabat face au FUS, le Raja est parvenu à s’imposer grâce aux réalisations de Soufiane Rahimi (23è), Ben Malango sur penalty (35è) et Abdelilah El Hafidi (48è).



Quant aux visiteurs, ils ont dû attendre l’heure de jeu pour trouver le chemin des filets par l’intermédiaire de Soufiane Haris (63è) avant de doubler la mise par Ibrahim El Bahri (90è). Plus tôt dans la soirée, le stade d’Honneur d’Oujda a abrité la rencontre MCO-FUS qui a tourné à l’avantage des Rbatis, vainqueurs par 1 à 0, but du Libyen Anis Saltou (38è) qui en est d’ailleurs à sa deuxième réalisation. Les Oujdis, qui avaient débuté le championnat par un nul ramené de Khouribga aux dépens du RCOZ, auraient pu éviter la défaite si leur attaquant n’avait pas raté un penalty.



A rappeler que la bonne opération de cette journée est à mettre au compte du WAC, de l’IRT et du SCCM qui ont pu conserver leur élan victorieux. Les Casablancais avaient surclassé en déplacement le DHJ par 1 à 0, et c’est sur ce même petit score que les Tangérois ont eu raison de l’OCS, tout comme les Fédalis face à la RCAZ.



Pour ce qui est des autres rencontres, la RSB a été tenue en échec par le MAS (1-1), alors que l’ASFAR a cédé le pas à doimicile devant le MAT par 3 à 2. Quant à l’opposition CAYB-HUSA, elle s’est achevée sur le score de zéro partout. Aussitôt la page de la seconde journée tournée, les clubs de la Botola Pro auront à aborder les péripéties du troisième acte entamé d’ailleurs vendredi par le match RCAZASFAR.



Une manche qui sera marquée par le déplacement des trois clubs qui mènent pour le moment le bal. Le WAC sera ainsi attendu de pied ferme à Safi par un Olympique local aucunement tenté par une seconde déconvenue d’affilée. Alors que le SCCM ira défier à Agadir le Hassania sommé de limiter la casse, tandis que l’IRT n’aura pas la tâche facile face à un FUS auréolé par sa victoire ramenée d’Oujda.



Quant aux autres confrontations qui ne manqueront point d’attrait, il y aura le MAS qui aura à cœur de confirmer sa bonne entame en accueillant le CAYB, le RCOZ qui a hérité d’un sacré client, la RSB, le MAT qui croisera le fer, cette fois-ci au Grand stade de Tanger, avec un DHJ, défait deux fois et le Raja qui aura fort à faire en recevant un MCO qui se rendra à la métropole avec la ferme intention de tenir tête au champion sortant.



Mohamed Bouarab