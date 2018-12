La bonne opération du CAYB et de l’AS. FAR

Le DHJ s’est incliné à domicile face au CAYB (0-1), dimanche soir, en match comptant pour la 12è journée du Botola Maroc Telecom D1 de football.

L’unique réalisation des visiteurs a été l’ouverture de Mohcine Naciri à la 26è minute de jeu.

Cette victoire permet au CAYB de rejoindre le WAC et le HUSA en tête du classement avec 17 points, deux unités devant le DHJ (6è), qui a raté l’occasion de prendre les commandes.

Par ailleurs, le derby de Rabat, ayant opposé l’AS FAR au FUS, dimanche au Complexe sportif Prince Moulay Abdellah a tourné en faveur des Militaires (2-0).

Du point du penalty, le Congolais Luvumbu Nzinga a ouvert le score pour l’AS FAR à la demi-heure de jeu, avant que Mehdi Berrahma ne double la mise, à une minute de la fin du temps réglementaire de la première période.

Ces trois points permettent aux Militaires de prendre une bouffée d'air frais et de se hisser à la 12è position, aux côtés du Kawkab de Marrakech avec 12 unités.

Cette journée devra se poursuivre aujourd’hui par la programmation de deux rencontres : RSB-OCS (17h00) et HUSA-MCO (18h00).

Cette 12ème journée devra se clôturer mercredi par la tenue de trois matches, à savoir OCK-WAC (16h00), IRT-KACM (19h00) et RCA-RCOZ (20h00).

Il convient de rappeler que le bal de cette manche a été ouvert samedi par la rencontre qui a opposé le CRA au MAT et a tourné à l’avantage des Tétouanais sur le large score de 4 à 1.