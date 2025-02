La RSB conforte son statut de leader

La Renaissance de Berkane s'est imposée chez le FUS de Rabat (1-0), en match de la 20ème journée de la Botola Pro D1 de football, disputé dimanche soir au stade municipal de Kénitra.



L’unique réalisation des hommes de Mouine Chaabani a été inscrite par Oussama Lamlioui à la 11ème minute de jeu.

Evoluant à 10 après l'expulsion de Youssef Zghoudi à la 32ème minute, la RSB a su conserver cette avance.



Cette victoire permet aux Oranges (49 points) de creuser l'écart en tête du classement (12 points) sur la RCAZ et l'AS FAR qui se partagent la deuxième place.

Le FUS (32 pts) occupe la 5ème position ex aequo avec le MAS.



De son côté, le Wydad de Casablanca a battu à domicile le Hassania d'Agadir par 2 à 0. Les deux réalisations des Rouge et Blanc ont été inscrites par Jamal Harkas (38è) et Ismail Moutaraji (55è).

Cette victoire permet au WAC (4è/36 pts) de réduire l'écart à une unité avec l'AS FAR et la RCAZ.



Le HUSA quant à lui, occupe la 14ème place avec 21 points.

A propos de la Renaissance Zemamra, elle s’est inclinée à domicile face au Raja de Casablanca sur le score de 2 buts à 1, en match disputé dimanche au stade Ahmed Choukri.



Houssine Rahimi a surpris les locaux par un but précoce à la 3ème minute de jeu, avant qu’Abdallah Farah n’égalise (77è). Adam Nafati a donné l’avantage au Raja en transformant un penalty (90+6è).



Le Raja est 8ème (28 pts).



Résultats



MAT-UTS : 1-1

JSS-SCCM : 1-1

MAS-CODM : 1-3

ASFAR-IRT : 3-2

OCS-DHJ : 0-0

RCAZ-Raja : 1-2

FUS-RSB : 0-1

WAC-HUSA : 2-0