La RSB à deux manches de la phase de groupes

La Renaissance de Berkane affrontera, ce dimanche au stade Amahoro à Kigali à partir de 14h00, l’équipe rwandaise d’APR, et ce pour le compte du match aller du dernier tour avant la phase de poules de la Coupe de la Confédération CAF.



Un premier acte que les Berkanis, lauréats de cette épreuve en 2020, sont tenus de bien négocier en vue d’aborder la seconde manche à domicile dans de bonnes dispositions. C’est ce qu’a fait savoir d’ailleurs le coach de la RSB, Florent Ebenge, qui avait souligné que la partie ne sera pas une mince affaire devant une formation reléguée de la C1. Pour lui, la difficulté du match réside dans le fait que les débats auront pour cadre une pelouse synthétique, sans omettre que l’adversaire rwandais est coaché par un cadre marocain, Adil Radi, qui connait la RSB trop bien.



Si ce sont là des atouts qui plaident en faveur du club d’APR, Ebenge, un habitué de la compétition africaine, ayant bon nombre de cartes à faire valoir, à commencer par un effectif aguerri, décidé à aller le plus loin possible dans cette épreuve, qui de tout, temps avait réussi aux écuries marocaines qui comptent pas moins de six sacres et deux finales.



Pour cette opposition, qui sera sifflée par un trio d’arbitrage djiboutien, conduit par Souleiman Ahmed Djama, la Renaissance Sportive de Berkane, sera privée des services de son défenseur international, Ioussoufou Dayo, qui ne s’était pas encore remis de sa blessure contractée lors du match de sa séleclection du Burkina Faso face à l’Algérie pour le compte des éliminatoiures du Mondial Qatar 2022.



La RSB s’était qualifiée à ce tour au détriment du représentant du football tunisien, Ben Guerdane. Les Berkanis, qui étaient exempts du tour préliminaire, n’avaient eu aucun mal à franchir le cap de Ben Guerdane, en s’imposant en déplacement par 1 à 0 et en déroulant à la maison (4-0).



Pour rappel, l’édition 2022 de la Coupe de la Confédération a vu le retour de l’ASFAR en compétition africaine. Sauf que le come back n’a pas été couronné du succès escompté, puisque le club n’a pu aller au-delà du tour inaugural (Victoire sur l’équipe béninoise de Buffle) avant de se faire éliminer par le club algérien de la Jeunesse Sportive de Kabylie.



A noter que si le football marocain reste représenté en C2 par la seule RSB, en Ligue des champions, le scénario est tout autre, grâce au Wydad et au Raja qui avaient assuré haut la main leur passage à la phase des groupes.