La RDC s ’ en tire à bon compte face à la Libye

La République démocratique du Congo a conservé la tête du groupe B du Championnat d'Afrique des nations, après la deuxième journée de la phase de groupes, qui s'est achevée par deux matches nuls. En fin d'après-midi, les hommes de Jean-Florent Ibenge, qui a annoncé jeudi avoir été testé positif au Covid-19, ont partagé les points avec la Libye (1-1).



La RDC a été menée dès la 6e minute et le but de Muetaz Al Mehdi, mais elle a finalement égalisé in extremis grâce à Masasi Obenza (90e+4). Dans l'autre match de ce groupe, le Congo et le Niger se sont neutralisés sur le même score (1-1). Prince Mapata Mouandza a ouvert le score pour les Congolais à la 35e minute, avant que MossiIssa Moussa ne remette les deux sélections à égalité à la 70e minute sur penalty.



Victorieuse lors de son premier match contre le Congo, la RDC reste en tête du groupe avec 4 points, devant la Libye et le Niger (2 points). Le Congo (1 point) ferme la marche avant la 3e et dernière journée de la phase de poules, prévue lundi.