La Liga en direct et gratuitement sur Facebook en Asie du Sud

Le Real et le Barça gratuitement sur Facebook en Inde: la ligue de football espagnole a annoncé mardi un accord exceptionnel avec le réseau social sur la retransmission du championnat d'Espagne en direct en Asie du sud.

La ligue a qualifié de "pionnier" cet accord avec le géant de l'Internet, premier réseau social du monde, qui "ouvre une nouvelle ère dans la retransmission des évènements sportifs".

"Les 380 matches de la première division de football espagnole seront disponibles gratuitement pour les usagers de Facebook dans huit pays: Afghanistan, Bangladesh, Bhoutan, Inde, Népal, Maldives, Sri Lanka et Pakistan", précise la ligue dans son communiqué.

C'est la première fois qu'elle signe un accord de retransmission depuis une plateforme de réseau social et l'accord concerne en particulier l'Inde, deuxième pays le plus peuplé du monde, avec 1,3 milliard d'habitants.

"En vigueur pour trois saisons", l'accord débute avec la saison 2018/19 qui démarre vendredi, selon le communiqué.

Concrètement, "tous les matches seront disponibles sur la page officielle de la Liga sur Facebook ainsi que sur les pages particulières de chaque club".

"La Liga est une référence du football mondial et c'est donc une énorme satisfaction pour nous qu'à présent, le nombre de personnes pouvant voir les matches en direct dans cette zone géographique soit plus important que jamais et qu'ils puissent le faire gratuitement à travers Facebook", a commenté le président de la Liga, Javier Tebas.

La Liga n'a pas divulgué le montant de la transaction mais le quotidien espagnol Marca évoque le chiffre de 90 millions d'euros.

En juin 2018, la Ligue avait annoncé avoir renouvelé pour cinq saisons (2019-2024) le contrat avec le groupe espagnol Mediapro portant sur les droits de diffusion à l'international du championnat espagnol, pour un total d'environ 4,48 milliards, soit environ 896 millions d'euros par saison, ce qui représentait une hausse de 30% par rapport à l'accord précédent.

La Liga avait enregistré durant la saison 2016-2017 3,6 milliards d'euros de recettes, dont près de 40% correspondaient aux droits télés, dégageant un bénéfice avant impôts de 234 millions d'euros. Pour la saison 2017/18, La Liga avait dit espérer dépasser pour la première fois la barre des 4 milliards d'euros de revenus.