La LNFP tient une AG extraordinaire

La Ligue nationale de football professionnel (LNFP) a tenu, jeudi au Complexe Mohammed VI de football à Salé, une Assemblée Générale Extraordinaire (AGE), consacrée, notamment, à l'amendement de ses statuts.



Cette AGE, marquée par la présence de 42 membres sur un total de 53, a discuté et approuvé à l’unanimité les nouveaux statuts, dont l'amendement a concerné plusieurs points, en particulier son objet, ses organes, les compétences du comité directeur et les attributions des différentes commissions, entre autres.

Cette démarche intervient après la décision de la Fédération royale marocaine de football de transmettre certaines de ses prérogatives à la LNFP.



S’exprimant à cette occasion, le président de la LNFP, Abdeslam Belkchour, a affirmé que l'amendement des statuts de la LNFP est devenu nécessaire après la décision de la FRMF, lors de la dernière réunion de son bureau fédéral, de transmettre une partie de ses prérogatives à la LNFP.



"L’ensemble des composantes de la LNFP ont été impliquées, dans une approche participative, dans le processus d'amendement des statuts", a-t-il dit, estimant qu’il s’agit là d’une "véritable révolution dans le football national".



"Nous sommes sur la voie du professionnalisme. C’est un processus de longue haleine", a-t-il lancé, relevant que la modification des statuts de la LNFP constitue une étape cruciale dans le fonctionnement de cette instance.



Notant que la LNFP est toujours soucieuse de s'imprégner des orientations de SM le Roi Mohammed VI en vue du développement du football national, notamment le Message Royal adressé à l'occasion de la remise du Prix de l’Excellence de la Confédération Africaine de Football (CAF) pour l’année 2022 au Souverain, à Kigali, M. Belakchour a indiqué que "les nouvelles prérogatives désormais assumées par la LNFP nous mettent devant une grande responsabilité".



L’ordre du jour de cette AGE comprenait également la désignation de deux membres pour siéger au bureau du comité directeur de la LNFP, qui sont restés vacants. Ainsi, ces sièges ont été attribués à M. Hicham Ait Menna et au Raja de Casablanca.



L’assemblée générale a été l’occasion d’annoncer que la LNFP s’est dotée d’un nouveau site web afin de faciliter la communication avec les clubs nationaux et le grand public.

Par ailleurs, une proposition a été approuvée concernant le nouveau système de répartition des subventions aux clubs de la ligue professionnelle.



La subvention sera composée de deux parts, l’une forfaitaire accordée à part égale à tous les clubs de la même division et l’autre en fonction de la popularité (nombre de tickets vendus) ou de la visibilité du club, outre une part définie en fonction de plusieurs indicateurs liés à la gouvernance, l’administration, la formation, la présence dans les équipes nationales et au football.



Ont pris part à cette AGE, les représentants des clubs de Botola pro D1 et D2, des associations des anciens footballeurs internationaux et anciens footballeurs professionnels, des médecins de sport, des entraîneurs, des anciens arbitres et des anciens arbitres internationaux.