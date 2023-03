La Fondation Mohammed VI pour la promotion des œuvres sociales de l’éducation-formation dévoile ses nouveaux services 

La Fondation Mohammed VI pour la promotion des œuvres sociales de l’éducation-formation a organisé, mardi à Agadir, une rencontre de communication au profit de la famille de l’éducation nationale dans la région de Souss-Massa, dans le but de présenter ses nouveaux services.



Cette rencontre, qui intervient dans le cadre de la nouvelle dynamique engagée par la Fondation sur le plan régional après une période d’arrêt exceptionnelle imposée par la pandémie de la Covid-19, avait pour objet d’accompagner les établissements privés d’enseignement et de formation de la région de Souss-Massa intéressés par l’adhésion à cette institution.



Cette initiative a connu la participation de représentants de l’ensemble des pôles de services de la Fondation, ainsi que de plusieurs partenaires institutionnels qui étaient présents au niveau des stands d’accueil aménagés à cette occasion.



Ainsi, il a été procédé sur place au traitement de toutes les demandes d’adhésion à la Fondation, ainsi que celles ayant pour objet de bénéficier des différents services sociaux accessibles à la famille de l’éducation nationale.



Le directeur du pôle bancaire de la Fondation Mohammed VI pour la promotion des œuvres sociales de l’éducation-formation, Yassin Farahat, a indiqué que "la Fondation offre plusieurs services au profit de la famille de l’éducation, notamment l’assurance maladie, l’aide à l’acquisition d’un logement, ainsi que des prêts subventionnés accordés dans le cadre d’accords de partenariat avec les banques".



Dans le cadre de sa politique de communication et de proximité, la Fondation a organisé cette rencontre entre ses partenaires et ses adhérents, afin d’informer ces derniers au sujet des différents services et aides sociales offerts, a-t-il ajouté dans une déclaration à M24, la chaine d’information en continu de l’agence MAP.



"Nous sommes présents aujourd'hui à Agadir pour communiquer avec les adhérents de la Fondation Mohammed VI de Promotion des œuvres Sociales de l'éducation-Formation dans le but de les informer, ainsi que les partenaires de la Fondation, des nouveaux services que l'institution met à leur disposition", a déclaré de son côté le secrétaire général de la Fondation, Jamal Zitouni.



Il a précisé que cette réunion de communication constitue l'occasion de répondre aux différentes questions des adhérents de la Fondation Mohammed VI de promotion des oeuvres sociales de l'éducation-formation.



A cette occasion, deux réunions de communication ont été organisées avec des femmes et hommes de l'éducation, au cours desquelles les services les plus importants de la Fondation et ses projets à venir ont été présentés. Par ailleurs, des interventions ont été organisées pour discuter des demandes et suggestions des participants.



Il est à noter que la région Souss-Massa compte plus de 35.900 adhérents de l'institution, dont 58% appartiennent au secteur de l'éducation nationale, tandis que 4% d'entre eux travaillent dans le secteur de l'enseignement supérieur.