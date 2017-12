La Fondation Mohammed VI de promotion des œuvres sociales de l’éducation-formation ouvre à Marrakech un complexe touristique

La Fondation Mohammed VI de promotion des œuvres sociales de l’Education-Formation ouvre à Marrakech, son premier complexe touristique au niveau national au profit de la famille de l’enseignement.

Conçu comme un village de vacances, ce centre de vacances a été construit et équipé sur une superficie de 6 hectares pour un coût global de 210 millions de dirhams.

Ce centre regroupe des prestations d’excellence qui répondent aux attentes des différentes catégories de la famille de l’enseignement.

Ce complexe comprend un hôtel de 4 étoiles, des appartements spacieux de plus de 70 m2 ainsi que des espaces socio-sportifs et de bien-être.

Dans une déclaration à la MAP, le coordinateur des affaires administratives de la Fondation Mohammed VI de promotion des œuvres sociales de l’éducation-formation, Youssef Bakkali, a indiqué que ce centre, premier du genre de la Fondation au niveau national, est doté de tous les équipements d'un village de vacances, faisant savoir que ce complexe sera suivi par d’autres équipements touristiques, en cours de réalisation dans les villes d’El Jadida, Agadir et Ifrane.

Les membres de la famille de l’enseignement pourraient désormais accéder aux services du complexe dès janvier 2018.

Selon la Fondation, les prix adoptés pour l’hébergement des adhérents et leurs familles répondent au principe de l’accessibilité pour tous.

Des prix réduits et préférentiels leur seront appliqués comparés à ceux pratiqués à une clientèle externe qui pourra accéder aux prestations du complexe dans la limite d’un quota ne dépassant pas 20 %.

La possibilité d’accès des externes permettra d’équilibrer les finances du centre et de couvrir les charges de son fonctionnement et de sa maintenance.