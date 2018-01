La Fondation Mohammed V pour la Solidarité au chevet de familles en situation difficile

La Fondation Mohammed V pour la Solidarité a procédé durant le week-end dernier au niveau de la province d'Al Haouz, à la distribution d’aides au profit de 2.000 familles issues de zones enclavées, visant à leur permettre de mieux lutter contre le froid et d’atténuer ses effets.

Inscrites dans le cadre de l’opération "Grand Froid 2018" lancée en application des Hautes instructions Royales, ces aides visent à permettre aux populations vulnérables dans les zones touchées par les chutes de neige et la baisse drastique de la température, de mieux se protéger contre ces aléas climatiques hivernaux.

Ces aides qui comportent des couvertures ainsi que des denrées alimentaires (sucre, thé, huile, lait, farine entre autres), ont été distribuées au profit de 250 familles issues de 4 douars relevant des communes rurales de Sti Fadma et Oukaïmeden, 400 familles appartenant à 11 douars de la commune de Tighadouine, 850 familles installées dans 16 douars relevant de la commune rurale d’Aït Adel, outre 500 foyers relevant de la commune d’Aghbar.

Mise en application dans le cadre de la coordination entre la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, les autorités provinciales et locales, et les services de sécurité, cette initiative s'assigne pour objectifs de consacrer et promouvoir les valeurs de solidarité et d’entraide, et de venir en aide aux habitants des zones qui traversent des moments difficiles, à cause de cette vague de froid qui s’abat sur la province pendant la saison hivernale.

Par ailleurs, le comité provincial de veille et de suivi à Ifrane vient de prendre une série de mesures préventives visant à atténuer les effets des intempéries, des chutes de neige et de la vague de froid, sévissant dans la province. C’est ainsi qu’il est fait état, dans ce cadre, de la mobilisation de 11 chasse-neiges et un engin pour sablage, outre des ingénieurs et des techniciens chargés des opérations de déneigement des routes et de la gestion des barrières de neige, et ce en coordination avec les services de sécurité.

Pour faire face au manque de conducteurs, l’autorité provinciale a procédé au recrutement provisoire de travailleurs, et mis en place une nouvelle barrière de neige entre El Hajeb et Ifrane pour gérer la circulation sur les routes et garantir la sécurité des citoyens.

Les équipes relevant des directions provinciales limitrophes sont mises également à contribution, et près de 500 km de routes sont concernés par les opérations de déneigement.

Sur un autre plan, 215 femmes enceintes ont été recensées dans les zones reculées et difficiles d’accès, dont 36 cas urgents ont été évacués, ajoutant que 82 tonnes de bois de chauffage ont été distribuées en faveur de 42 établissements scolaires.

A cela s’ajoute, indique la province d’Ifrane, la contribution des collectivités territoriales qui mobilisent leurs moyens logistiques et humains disponibles dans les opérations de déneigement des routes et des rues.

Le gouverneur de la province a appelé, à cet effet, à la vigilance pour garantir la sécurité des citoyens dans les régions enclavées, notamment à travers le renforcement des outils de communication interne entre les autorités provinciale et locale et les services extérieurs et de sécurité. Dans le domaine de la santé, il a exhorté les responsable du secteur à garantir la présence de l’ensemble des staffs sur leurs lieux de travail pour assurer de bonnes conditions d’accueil aux usagers, recommandant par ailleurs l’ouverture de centres d’accueil pour abriter les voyageurs et les personnes abandonnées.