La FRMK lance une initiative solidaire en faveur des entraîneurs et des associations affiliées

La Fédération Royale marocaine de karaté et disciplines associées (FRMK) a lancé, jeudi, une initiative solidaire au profit des entraîneurs et des 852 associations affiliées à l'instance fédérale, et ce dans le cadre de la conjoncture exceptionnelle engendrée par la pandémie du coronavirus. Ainsi, la Fédération a décidé d'injecter un montant de 1.533.600 de dirhams dans les comptes de ces associations afin que chacune d'entre elles puisse bénéficier de ce soutien qui vient atténuer les effets et les répercussions de la fermeture des associations sportives sur le revenu de ses salariés, soit le revenu de centaines de familles, indique un communiqué de la FRMK.

Décidé en dépit du coût global qu'il représente pour la Fédération, qui avait apporté sa contribution au Fonds spécial de gestion de la pandémie du coronavirus (un million de dirhams), ce soutien nécessite inévitablement une intervention parallèle de la part des autorités de tutelle, ajoute la même source, mettant l'accent sur les défis posés par le prolongement de la durée de la suspension des activités.

Cette intervention devrait déterminer le degré de vulnérabilité de ces associations et des entraîneurs dans l'objectif de trouver des solutions urgentes afin de leur garantir une protection contre la faillite et leur permettre la poursuite de leurs activités au terme de la crise sanitaire, conclut la Fédération.