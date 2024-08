La FRMF, l’OCP et des partenaires privés créent un fonds pour la formation au niveau national

La Fédération Royale marocaine de football (FRMF), le Groupe de l’Office chérifien des phosphates (OCP) et des partenaires privés ont procédé, mardi à M’diq, à la signature d’une convention de partenariat stratégique pour la création d’un fonds de formation National de football, dédié à la professionnalisation des centres de formation et à la promotion des jeunes talents dans la discipline.



Conformément aux Hautes Directives Royales relatives à la discipline du football prônant une gouvernance efficiente et transparente, et un investissement dans les infrastructures autant que dans le capital humain, ce partenariat vise à contribuer conjointement à l’effort national pour le développement du football et à promouvoir l’excellence dans le domaine.



Il repose sur la mutualisation des compétences et des ressources des trois partenaires pour œuvrer au renforcement et à la montée en compétence des centres de formation à travers le Royaume, en les dotant d’infrastructures modernes, d’une gestion efficiente des installations et d’une expertise technique avancée.



S’exprimant à cette occasion, le président directeur général du Groupe OCP, Mostafa Terrab, s’est félicité des succès de la FRMF durant ces dernières années et de la fierté qu’ils ont apporté aux Marocains, exprimant également la fierté du Groupe OCP quant à la création de ce fonds aux côtés de la Fédération, et aux perspectives qu’il offre.

"C’est précisément lorsque les succès sont au rendez-vous que la Fédération pense au futur", a-t-il poursuivi.



De son côté, le président de la FRMF Fouzi Lekjaa a relevé, dans une déclaration à la MAP, que la signature de cette convention, qui intervient conformément à la vision éclairée de SM le Roi Mohammed VI pour la promotion du sport national, constitue une étape importante dans le processus de développement et de mise à niveau du football national.



Cette convention vise à offrir à l’ensemble des jeunes garçons et jeunes filles de différentes catégories d’âge et sur tout le territoire du Royaume, la possibilité de pratiquer le football et de se former dans des conditions propices et professionnelles, a-t-il expliqué, ajoutant que cette "dose de professionnalisme au niveau de la formation, ainsi que la correction du segment des moins de 12 ans jusqu’à 20 ans, permettront aux jeunes marocains d’exprimer leurs talents, et au football national d’être à la hauteur des attentes des Marocains, à savoir rivaliser avec les grandes équipes à l’échelle internationale".



Ce fonds de formation national repose sur un business model basé sur la formation de joueurs de haut niveau et leur insertion dans les clubs professionnels, permettant ainsi la durabilité du projet.



Le projet qui sera géré par une S.A. spécialisée, sous la supervision technique de la Direction technique nationale relevant de la FRMF, ambitionne de créer un nouveau modèle de formation et d’excellence opérationnelle en matière de développement de la filière footballistique, en offrant aux jeunes joueurs un encadrement intégré de haut niveau, favorisant ainsi leur évolution dans un environnement professionnel.



Les centres de formation contribueront également à renforcer l’inclusion sociale, la cohésion et le bien-être des jeunes, tout en promouvant le développement et la valorisation de la jeunesse et du sport au Maroc.