La FRMBB et la Fédération espagnole de basketball scellent leur partenariat

La Fédération Royale marocaine de basket-ball (FRMBB) et la Fédération espagnole de basket-ball ont signé, jeudi à Tanger, une convention de partenariat visant à soutenir la formation et le partage d'expériences.



Cette convention, signée par le président de la FRMBB, Mustapha Aourach, et le vice-président de la Fédération espagnole, Antonio de Torres, vise à partager les expériences dans le domaine de la formation, promouvoir l'acquisition des compétences en matière de développement d'infrastructures et à développer les équipes nationales, les ligues régionales et les clubs.



Cet accord, qui comprend 22 points, porte également sur la formation et la formation continue dans les domaines d'entraînement, d'arbitrage et du basket-ball 3 x 3, en plus de nombreux points qui profiteront au basket-ball national, d'autant plus que l'Espagne est considérée comme l'un des pays pionniers en Europe en matière de formation des entraîneurs, des arbitres et des équipes.



S'exprimant à cette occasion, M. Aourach a souligné que cet accord, qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations fortes et distinguées entre le Maroc et l'Espagne, contribuera à réaliser un saut qualitatif pour le basket-ball marocain, notant qu'il incarne l'ouverture du basket marocain aux pays voisins et la volonté de bénéficier des expériences des pays amis.



Il a relevé que ce partenariat ambitionne également de jeter des ponts de coopération et de bénéficier de l'expérience de la fédération espagnole, faisant savoir que l'accord est basé sur une vision intégrée pour le développement du basket-ball, à travers l'organisation de manifestations communes, des sessions de formation au profit des arbitres et des coachs, des tournois de basket-ball 3 x 3, ainsi que la facilitation de la mission des entraîneurs lors des compétitions organisées dans les deux pays, et le renforcement de la coopération entre les clubs marocains et espagnols.



Pour sa part, M. De Torres, également président de la Fédération andalouse de basket-ball, a indiqué que cet accord est un cadre qui ouvrira la voie à la coopération dans les domaines de la formation des entraîneurs, des arbitres et des cadres, exprimant la volonté de la partie espagnole de partager et d'échanger ses expertises et ses expériences dans ce domaine.



Cette cérémonie a été marquée également par la signature d'un accord de coopération entre la Ligue régionale Guelmim-Oued Noun de basketball et la Fédération andalouse de basketball, et d'une convention de partenariat entre le club de Majd Tanger et le club Coviran de Grenade, ainsi que d'un accord de coopération entre le club de Majd Tanger et Fifi, société spécialisée dans les vêtements de sport, pour organiser une caravane de basket-ball en milieu rural de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima.



Cette rencontre, qui reflète les relations de coopération profondes entre le Maroc et l'Espagne dans le domaine du basket-ball, a été ponctuée également par l'échange de maillots et de trophées entre les deux parties.