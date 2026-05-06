La DGAPR publie son rapport d’activités au titre de l’année 2025

La Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR) vient de publier son rapport annuel d’activités au titre de l’année 2025, dans lequel elle met en avant les efforts déployés pour relever les défis liés à l’amélioration des conditions de détention et au renforcement de la sécurité au sein des établissements pénitentiaires, tout en traçant les perspectives d’un système carcéral plus humain, sûr et performant, au service de la justice et de la société.



La délégation a mis en relief au début de son rapport la Haute Sollicitude Royale à l’égard du secteur pénitentiaire et de la réinsertion, ainsi que l’attention particulière accordée par SM le Roi Mohammed VI à la mise en œuvre d’une politique fondée sur l’équité, le respect des droits de l’Homme et la promotion d’un développement inclusif au profit de l’ensemble des composantes de la société marocaine.



A cet égard, le rapport souligne l’importance accordée par le Souverain au renforcement des programmes de réhabilitation des détenus et à la facilitation de leur insertion socio-économique après leur libération, à travers la création d’opportunités favorisant leur intégration et leur contribution active au développement.



Dans la préface du rapport, le délégué général à l'administration pénitentiaire et à la réinsertion, Mohamed Salah Tamek, a indiqué que l’année 2025 a été marquée par un bilan exceptionnel, malgré la multiplicité des défis, avec la poursuite de la mise en application des réformes structurantes, en parfaite conformité avec les Hautes orientations Royales et les référentiels constitutionnels et des droits de l’Homme encadrant le secteur.



Il a relevé, dans ce sens, que la mise en œuvre des peines alternatives a constitué l’un des chantiers prioritaires de l’année, précisant que la Délégation générale s’est mobilisée, dans le cadre de ses nouvelles prérogatives et en étroite coordination avec les acteurs concernés, pour poser les bases organisationnelles, techniques et humaines nécessaires à l’application efficiente de ce nouveau dispositif pénal, dans le respect des droits et des objectifs escomptés.



De même, la DGAPR a poursuivi la mise en oeuvre de son plan stratégique selon une approche globale plaçant la dignité humaine au cœur de la gestion du secteur pénitentiaire et faisant de la réinsertion un levier essentiel de consolidation de la sécurité sociétale et de promotion de la justice réparatrice, a-t-il ajouté.



M. Tamek a, toutefois, noté que malgré les avancées réalisées, d’importants défis subsistent et requièrent des moyens supplémentaires, assurant que la délégation continuera, grâce à la mobilisation de ses ressources humaines et à l’implication de ses partenaires, à déployer sa stratégie en vue d'un système pénitentiaire humain, sûr et performant.



Le rapport de 163 pages s'articule autour de plusieurs axes, dont la sollicitude Royale constante envers le secteur, les faits marquants de l’année 2025, la présentation institutionnelle de la délégation, les statistiques relatives à la population carcérale et aux peines alternatives, les efforts en faveur d’un environnement pénitentiaire humain et sécurisé, le développement du système de santé en milieu carcéral, le renforcement des programmes de réhabilitation, ainsi que la modernisation administrative et la transformation numérique.

Le document est enrichi d’illustrations, de graphiques, de tableaux et de cartes explicatives, accompagnés de données statistiques détaillées, ainsi que de photographies retraçant les principales activités menées au cours de l’année.