Omar Hilale : La Vision Royale pour la coopération Sud-Sud est un acte de constante solidarité avec le Sud Global

La stratégie du Maroc en matière de coopération Sud-Sud, initiée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, constitue "un acte de constante solidarité" avec les pays du Sud Global, a affirmé, mercredi à Santa Marta, en Colombie, l'ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès des Nations unies, Omar Hilale.



S’exprimant à l’ouverture de la réunion élargie du Bureau du Comité de haut niveau des Nations unies sur la coopération Sud-Sud, présidée par le Maroc, M. Hilale a réaffirmé l’engagement fort et pérenne du Royaume en faveur de la coopération Sud-Sud et triangulaire, qu’il a qualifié de composante essentielle de la diplomatie Royale.



"Le Maroc a depuis longtemps défendu une stratégie de coopération Sud-Sud orientée vers l’action, fondée sur la solidarité, notamment avec ses frères africains, et avec les pays d’Amérique latine, des Caraïbes et du Pacifique, à travers notamment l’action agissante de l’Agence marocaine pour la coopération internationale", a-t-il précisé.



A cet égard, l’ambassadeur a insisté sur la centralité de la coopération Sud-Sud et triangulaire à quatre ans de l’échéance de l’Agenda 2030 pour le développement durable, dans un contexte mondial marqué par les tensions géopolitiques, les risques climatiques croissants et le recul de l’aide publique au développement.

Relevant les transformations structurelles de l’économie mondiale, M. Hilale a noté que le commerce Sud-Sud représente désormais plus du tiers du commerce mondial et progresse plus rapidement que les échanges Nord-Sud.



Il a également souligné l’augmentation continue des investissements, des flux de financement du développement et des échanges de connaissances, de technologies et de solutions publiques entre pays du Sud dans des secteurs clés tels que l’action climatique, la transformation numérique, l’agriculture et la santé publique, renforçant ainsi le leadership et l’appropriation des pays du Sud sur leurs trajectoires de développement.



Cette réunion de trois jours, à l’invitation de l’agence présidentielle de coopération de la Colombie, du Bureau des Nations unies pour la coopération Sud-Sud et du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) dans ce pays d'Amérique latine, constitue une opportunité importante de renforcer le rôle de la coopération Sud-Sud et triangulaire dans l’architecture mondiale du développement.



Elle réunit des représentants des différents groupes régionaux des Nations unies, du secteur privé, des banques multilatérales de développement, ainsi que des agences de coopération de plusieurs pays d’Amérique latine.

Les travaux de cette conférence se pencheront notamment sur le projet d’Alliance mondiale pour la coopération Sud-Sud et triangulaire, sous l’égide du Bureau des Nations unies pour la coopération Sud-Sud, présenté comme une étape importante pour renforcer la coordination internationale.



Cette alliance vise à mobiliser plus efficacement les partenariats, les connaissances et les ressources entre les Etats membres, les agences des Nations unies, les banques de développement et les organisations régionales, tout en restant fondée sur les priorités et les besoins exprimés par les pays concernés.