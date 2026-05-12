La Commission Climat du Bassin du Congo salue hautement le leadership de SM le Roi en matière d'action climatique africaine

La Commission Climat du Bassin du Congo (CCBC) a hautement salué, dimanche à Nairobi, le leadership visionnaire de Sa Majesté le Roi Mohammed VI en matière d'action climatique africaine, mettant en avant les efforts du Souverain en faveur de la coopération Sud-Sud et de la mobilisation africaine face aux défis du changement climatique.



A travers la création de trois commissions africaines consacrées aux questions climatiques lors du Sommet africain de l'action tenu en marge de la COP22 à l'initiative de SM le Roi Mohammed VI, le Souverain a exprimé la vision selon laquelle l'Afrique doit se prendre en main face aux défis climatiques, a souligné la Secrétaire exécutive de la Commission Climat du Bassin du Congo et ministre congolaise de l’Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo, Arlette Soudan-Nonault.



Dans une déclaration à la MAP à l'issue des travaux du Conseil des ministres de la CCBC, elle a rappelé que cette dynamique trouve son origine dans ce Sommet "historique", qui a vu la création, sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi, des trois Commissions Climat des Etats insulaires, de la région du Sahel, et du Bassin du Congo.

Elle a relevé que la Commission du Bassin du Congo dispose non seulement d’une institution politico-diplomatique, mais aussi d’un instrument opérationnel et financier, le Fonds Bleu pour le Bassin du Congo, destiné à concrétiser les engagements climatiques africains.



Elle a indiqué que la prochaine étape sera consacrée à la mobilisation des financements nécessaires au lancement des projets du Fonds Bleu pour le Bassin du Congo, annonçant la tenue prochaine d’une table ronde des bailleurs de fonds dédiée à cet objectif.



Mme Soudan-Nonault a également fait savoir que le quatrième Sommet des chefs d’Etat de la Commission Climat du Bassin du Congo se tiendra le 12 mai à Nairobi, en prélude à la table ronde des bailleurs de fonds prévue le 26 mai.

Elle a signalé que plusieurs partenaires internationaux ont déjà manifesté leur intérêt pour accompagner les projets inscrits dans le plan d’investissement de l’organisation.



Le Maroc a pris part aux travaux du Conseil des ministres de la Commission Climat du Bassin du Congo via une délégation conduite par la ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Leila Benali, et comprenant le directeur du Climat et de la diversité biologique, Rachid Tahiri, le directeur des questions globales au ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Ismail Chekkori en plus d'autres responsables.

