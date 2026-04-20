Trois jours d’échanges scientifiques sur la préservation, l’innovation et la valorisation durable de la filière arganière

Les travaux de la 8e édition du Congrès international de l'arganier ont pris fin, dimanche à Essaouira, après trois journées d'échanges scientifiques et institutionnels consacrés aux enjeux de préservation et de valorisation durable de l'arganier.



Placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ce congrès d'envergure, organisé sous le thème "De l'Arganeraie à l'arganiculture : l'Arganier, pilier de la résilience hydrique des écosystèmes, des territoires et des communautés", s'est imposé comme une plateforme de référence dédiée au partage d'expertises et à la promotion de l'innovation autour de cette filière stratégique.



Cette édition, organisée par l'Agence nationale pour le développement des zones oasiennes et de l'arganier (ANDZOA), en partenariat avec l'Institut national de la recherche agronomique (INRA), l'Agence nationale des eaux et forêts (ANEF) et la Fédération interprofessionnelle de la filière de l'argane (FIFARGANE), a connu la participation de près de 500 congressistes et la présentation de plus de 130 communications scientifiques portant sur les dimensions environnementales, économiques, sociales et technologiques de l'arganier.



Présidée par le ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Ahmed El Bouari, la cérémonie de clôture a été marquée par la signature de plusieurs conventions de partenariat visant à renforcer la recherche scientifique, promouvoir l'innovation et soutenir le développement durable de la filière de l'arganier, rapporte la MAP.



Ainsi, l'ANDZOA a signé des conventions de partenariat avec respectivement l'INRA, l'Institut africain de la nutrition des plantes (APNI) et la société Managem, portant notamment sur le développement de programmes de recherche appliquée, le renforcement des capacités techniques et scientifiques, l'amélioration des pratiques liées à l'arganiculture ainsi que la promotion de solutions innovantes en faveur de la durabilité et de la résilience de l'écosystème de l'arganier.



La cérémonie de clôture a également été ponctuée par la remise des prix "Jeunes chercheurs" dans la catégorie master/mémoire d'ingénieur, attribués respectivement à Bounasser Bouchra (1er prix), Nouhaila Menan (2e prix) et Saida Dakir (3e prix).



Dans la catégorie thèse de doctorat, le 1er prix a été décerné à Mohamed Mouafik, suivi de Oussama Bayssi (2e prix) et Abdelmoiz El Faqer (3e prix).

Des distinctions ont aussi été remises dans le cadre des "Doctoriales de la Chaire ICESCO de l'arganier", avec un 1er prix attribué à Laila Amjlef, un 2e prix à Amina Braimi et un 3e prix à Boujemaa Fassih.



Par ailleurs, la directrice de l'INRA, Lamiae Ghaouti, a présenté les principales recommandations issues des différentes sessions scientifiques du congrès, structurées autour de quatre axes majeurs portant sur la biodiversité et l'écologie de l'arganier, l'arganiculture, la valorisation des produits dérivés ainsi que les dimensions socio-économiques liées à cet écosystème.



Dans ces recommandations, les participants ont souligné la nécessité de passer d'une gestion forestière traditionnelle à une véritable arboriculture moderne, à travers l'adoption de variétés inscrites au catalogue officiel et multipliées par clonage afin de garantir productivité et qualité.



Mettant en avant les avancées réalisées dans les domaines de la biotechnologie et de la génomique, avec le séquençage de l'arganier par l'INRA ayant permis l'identification de près de 35.000 gènes, ainsi que l'amélioration des itinéraires techniques et de la qualité de l'huile d'argan, les participants ont insisté sur l'importance de l'exploitation des sous-produits de l'arganier afin de renforcer la rentabilité de la filière et de favoriser une meilleure intégration des agriculteurs, des femmes et des jeunes dans une approche globale de l'agroécosystème.



Ils ont, en outre, plaidé pour le renforcement des systèmes agroforestiers, la multiplication des initiatives de type SIPAM et la valorisation du potentiel de séquestration du carbone par l'arganier, tout en insistant sur l'importance de poursuivre les efforts de soutien à la recherche scientifique et à l'innovation, notamment en faveur des jeunes chercheurs, afin d'accompagner le développement durable et la résilience de la filière.



A travers cette nouvelle édition, le Congrès international de l'arganier, véritable carrefour mondial de référence pour la recherche sur l'arganier, confirme une fois encore son positionnement en tant que plateforme internationale d'échange, de réflexion et de prospective, contribuant à accompagner la dynamique de développement de la filière dans le cadre de la stratégie "Génération Green".



Au-delà du partage scientifique, ce rendez-vous biennal contribue à définir les stratégies de développement durable de la filière, l'ultime finalité étant de concilier innovation technique, préservation de l’écosystème et valorisation socio-économique de l'arganeraie.