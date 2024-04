La CCIS-TTA conserve le certificat ISO 9001 pour la 5ème année consécutive

La Chambre de commerce, d’Industrie et de services de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima (CCIS-TTA) conserve son certificat ISO 9001 version 2015 pour la qualité pour la cinquième année consécutive.



Dans un communiqué de presse publié jeudi, la Chambre a indiqué que "l'audit externe réalisé les 3 et 4 avril par un cabinet d'études spécialisé a confirmé le maintien du certificat ISO 9001 version 2015 pour la qualité pour la cinquième année consécutive, avec la nécessité de finaliser les mesures découlant de l'audit pour améliorer la gouvernance des performances et atteindre les objectifs de développement fixés dans le programme stratégique de la Chambre".



L'audit "a également valorisé les efforts déployés pour améliorer l'espace d'accueil des membres, développer de nouveaux services et intégrer un ensemble de projets structurants selon les principes de la justice territoriale et participative, ce qui contribuera au développement régional et renforcera la position de la Chambre en tant qu'acteur économique majeur dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima", selon la même source.



Cet audit s'inscrit dans le cadre de "l'engagement continu de la Chambre régionale de commerce, d’industrie et de services à préserver ses acquis et à adopter une approche de développement continu des performances, conformément à ses engagements relatifs à la certification ISO 9001 version 2015".