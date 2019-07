La CAF prend des dispositions pour une pause hydratation de 3 minutes

La Confédération africaine de football (CAF) a donné des instructions pour qu'une pause fraîcheur de trois minutes soit observée durant les matches de la Coupe d'Afrique des nations (CAN 2019) afin de faire face à la chaleur qui sévit en Egypte, a déclaré, mardi à Ismaïlia, Yacine Zerguini, vice-président de la commission médicale de la CAF.

"Si la température ambiante dépasse 40 degrés Celsius, le jeu sera suspendu à la 30è minute du match pour permettre aux joueurs de s'hydrater pendant 90 secondes avant la reprise de la rencontre", a-t-il dit lors d’un point de presse tenu au stade de l’Ismaïlia

"Nous sommes en contact permanent avec les météorologues pour s'informer tout au long de la journée des prévisions météorologiques", a-t-il souligné, ajoutant que "la température ambiante n’a jamais dépassé 38 degrés Celsius depuis le début de la CAN, ce qui est bien".

Il a ajouté que l’édition 2019 de la CAN en Egypte a un "statut spécial", sachant que c’est la première fois dans l’histoire de la CAN que le tournoi se disputera avec 24 sélections nationales au lieu de 16.

Les 24 équipes en lice ont été réparties en six groupes de quatre. Les premiers et deuxièmes de chaque groupe vont se qualifier en huitièmes de finale, aux côtés des quatre meilleures troisièmes.