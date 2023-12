La CAF lance un hub de recherche pour soutenir le développement du football africain

La Confédération africaine de football ("CAF") a annoncé le lancement d’un hub de recherche (‘’CAF Research Hub’’) qui vise à fournir un soutien aux associations membres de la CAF et à leurs projets de développement.



Le CAF Research Hub se concentrera sur la façon dont l'information est recueillie et utilisée. Comme la recherche a joué un rôle significatif dans l'avancement du football ces dernières années, la CAF a investi dans ce nouvel outil pour aider ses associations membres et unions zonales.



La directrice des associations membres de la CAF, Sarah Mukuna, a déclaré : "Le CAF Research Hub a pour but de fournir des informations sur le football africain basées sur des données. Sa mission sera de mener des recherches qui informent l'action, de rassembler des preuves pour des théories pertinentes au contexte africain. Avec le CAF Research Hub, nous contribuerons au développement et à la diffusion des connaissances à nos associations membres et aux parties prenantes du football africain".



Dirigé par la Division des associations membres de la CAF, le CAF Research Hub donne la priorité à la recherche sur le football des jeunes, le football féminin, l'administration du football, le médical et la performance.



Un projet pilote est lancé à travers les six unions zonales au cours de la deuxième édition du Programme scolaire africain de la CAF, qui est une opportunité unique d'obtenir des informations basées sur le contexte. Ce projet pilote utilisera les données déjà disponibles pour fournir des informations sur l'expérience du football des jeunes africains et l'impact du Programme scolaire africain de la CAF.



A la fin de la première phase du projet de recherche, la CAF prévoit de transformer ses structures de développement afin de fournir des services à toutes les associations membres, tant sur le plan sportif qu'administratif.



A la tête des recherches, Dr. Nonhlanhla Mkumbuzi a déclaré : "Le CAF Research Hub est une grande initiative de la CAF. Il vise à fournir aux associations membres et aux institutions de recherche sur le continent des opportunités de collaborer pour mener des recherches sur le football africain. L'impact de ce hub de recherche sera de fournir aux parties prenantes du football africain une base de preuves pour permettre l'adoption d'initiatives de renforcement des capacités basées sur les données et le contexte ainsi que la prise de décision dans le football africain à tous les niveaux du jeu".



Source : cafonline.com