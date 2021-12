La Botola reprend ses droits

Le championnat national de football, Botola Pro D1, reprendra ses droits en cette fin de semaine pour le compte de la 13ème journée.



Le bal de cette manche sera ouvert ce vendredi à partir de 16 heures par la rencontre qui opposera la RSB au RCOZ. A 18h15, le Raja aura à affronter le Hassania d’Agadir, club qui vient de s’attacher les services du coach Abdelhadi Sektioui, qui connaît la maison, succédant ainsi à Réda Hakam.



A noter que le Raja jouera ce match sans trois de ses cadres, Anas Zniti, Abdelilah Hafidi et Mohamed Nahiri restés au Qatar. Ils seront rejoints ce samedi par l’équipe des Verts qui se mesurera le 22 de ce mois à Doha à la formation égyptienne d’Al Ahly pour le compte de la Super coupe d’Afrique.



Les péripéties de la 13ème manche du championnat devront se poursuivre samedi par trois matches qui ne manqueront point d’attrait, à commencer par le choc DHJ-WAC à 16 heures. Au stade municipal à Oujda à 18h15, le Mouloudia local, drivé par Hilal Tayre à la place de l’Algérien Nabil Neguiz, croisera le fer avec un autre mal barré du concours, le FUS, au moment où l’ASFAR donnera la réplique au Chabab de Mohammédia (20h30).

Quant au programme dominical, il se décline comme suit : JSS-CAYB (16h00), OCK-MAS (18h15) et IRT-OCS (20h30).



Il convient de signaler en dernier lieu que la Botola D2, qui n’a pas fait relâche lors de la période de la Coupe arabe des nations, poursuivra son bonhomme de chemin avec la tenue des rencontres comptant pour la 13ème manche. Deux matches sont prévus ce vendredi à 15h30, devant opposer le TAS à l’ASS et le CAK à l’OD.



M.B