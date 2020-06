La Bavière serait la nouvelle destination d’Achraf Hakimi

AchrafHakimi est bien parti pour continuer à évoluer en Bundesliga. Son retour à Madrid ne devrait être qu’une escale en vue de peaufiner cette fois-ci un contrat de départ pour de bon, après avoir évolué ces deux dernières saisons à titre de prêt sous les couleurs du Borussia Dortmund.

Il est vrai que l’international marocain, âgé de 22 ans, compte de nombreuses offres faites par des cadors du football européen, mais d’après le quotidien espagnol AS, la balance du choix penche cette fois-ci du côté du Bayern Munich.

Si la valeur marchande d’AchrafHakimi est estimée par le site spécialisé Transfermarkt à 54 millions d’euros, le Real Madrid, d’après certaines publications qui lui sont proches, ne serait pas prêt à céder son joueur, dont le contrat court jusqu’en juin 2022, pour moins de 60 millions d’euros.

Selon le site onzemondial.com qui a relayé l’information du transfert d’AchrafHakimi à l’écurie bavaroise, une telle opération aura de fortes chances d’aboutir, rappelant à cet effet que « ces dernières années, les transactions entre les deux clubs ont été régulières (Kroos, James Rodriguez, Odriozola ...), et les Munichois pourraient profiter de cette bonne entente pour s'offrir le Marocain ».

Porter le maillot du Borussia a été d’un grand apport pour AchrafHakimi, considéré désormais comme l’un des meilleurs latéraux du football européen, courtisé, comme précité, par d’autres formations de renom. Outre le Bayern Munich, seraient également intéressées par ses services les équipes de Manchester City, de l’Inter Milan ou encore du Borussia Dortmund qui se ferait un grand plaisir de garder un de ses cadres en droit de se targuer de ses bonnes performances réalisées au cours de l’actuelle saison. En Bundesliga, il a disputé 31 matches avec à la clé 5 buts et 10 passes décisives, alors qu’en Ligue des champions, il a pris part à 8 rencontres et trouvé le chemin des filets à 4 reprises.

D’ailleurs, le directeur sportif du Borussia Dortmund avait réitéré récemment le souhait du club de garder le joueur, affirmant qu’ « il est trop tôt pour en discuter maintenant », mais «nous essayons de nous assurer qu'il jouera à nouveau avec nous la saison prochaine».

Bref, ce qui plaiderait davantage pour un éventuel transfert de Hakimi, c’est que celui-ci n’est pas tenté par un retour au club de ses premières amours pour être un réserviste de luxe de Dani Carvajaldont le contrat avec le Real court jusqu’en juin 2022.

Comptant 28 sélections avec le Onze national, AchrafHakimi a été élu meilleur jeune joueur africain en 2019 lors de la 28è édition des CAF Awards.