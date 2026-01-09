Tissu productif marocain : La résilience fragilisée par la montée des dissolutions

Le tissu productif marocain demeure résilient, malgré certaines disparités structurelles, régionales et sectorielles, a affirmé, mercredi à Casablanca, la directrice exécutive de l'Observatoire marocain de la très petite et moyenne entreprise (OMTPME), Amal Idrissi.



S'exprimant lors d'un point de presse dédié à la présentation de la 6ème édition du rapport annuel de l'OMTPME, Mme Idrissi a précisé que le Maroc compte plus de 380.000 entreprises personnes morales en 2024, en légère progression de 1,3% comparativement à une année auparavant, avec une dynamique de création soutenue, portée essentiellement par de petites structures.



Le tissu productif continue de s'élargir selon une géographie et une structure bien établie, a-t-elle relevé, notant que plus de la moitié des entreprises restent localisées sur l'axe Tanger-El Jadida.



En contrepartie, les dissolutions progressent de 6% et concernent majoritairement des structures de moins de 5 ans, ce qui souligne les enjeux de la phase post-création, a fait savoir la directrice exécutive de l'OMTPME.



Sur le plan économique, elle a indiqué que la croissance du chiffre d'affaires, des exportations et de la valeur ajoutée est réelle, mais principalement portée par certains secteurs, ajoutant que l'industrie manufacturière confirme son rôle moteur à l'export, notamment dans l'automobile et la chimie, rapporte la MAP.



En matière d'emploi, les très petites, petites et moyennes entreprises (TPME) demeurent les principaux employeurs en volume, tandis que la place des femmes reste limitée, tant dans l'emploi que dans la direction des entreprises, a souligné Mme Idrissi.



Elle a aussi fait état de l'amélioration du financement bancaire, avec une part de 20% de l'encours destinée aux TPE (très petites entreprises), 21% aux PME (petites et moyennes entreprises) et 60% aux grandes entreprises.



Cette 6ème édition du rapport annuel de l'OMTPME est consacrée à l’analyse du tissu productif national dans un contexte marqué par l’amélioration de la croissance des activités non agricoles ainsi que des signes de reprise sur le marché du travail.



Elle examine, selon plusieurs dimensions, l’évolution des indicateurs économiques, financiers et d’emploi des TPME et analyse, en particulier, les caractéristiques des entreprises créées et de celles ayant fait l’objet d’une dissolution au titre de 2024.



Le rapport présente un bilan d’étape du Plan stratégique 2024–2026 de l’OMTPME qui souligne les progrès réalisés dans la fiabilisation et la valorisation des données TPME grâce au déploiement de nouveaux outils analytiques.



Par ailleurs, l’OMTPME a intensifié sa coopération avec de nombreuses institutions aux niveaux national et international, en contribuant à plusieurs études ayant porté notamment sur l’accès au financement par les femmes entrepreneuses, les barrières à l’emploi et les freins.