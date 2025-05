La 22ᵉ édition sous le signe de « Maroc 2030 : une puissance industrielle régionale sous le label Engineered in Morocco »

L'École nationale supérieure d'arts et métiers (ENSAM) de Meknès annonce la tenue de la 22e édition du Forum arts et métiers entreprises.



Organisée par ses étudiants ingénieurs, dans le cadre de la politique d'ouverture de cet établissement public de l’enseignement supérieur sur son environnement socio-économique, cette édition se déroulera le 14 mai 2025 à la salle de conférence d'Agropolis-Meknès.



S'inscrivant dans une dynamique de développement stratégique en phase avec les ambitions nationales, l’édition 2025 « mettra à l'honneur une thématique d'actualité inspirée de la vision Royale et des stratégies nationales », indique l’ENSAM dans un communiqué parvenu à notre rédaction.



«Maroc 2030, une puissance industrielle régionale sous le label «Ingeneered in Morocco»» est le thème retenu cette année. Ce choix illustre la transformation audacieuse du Maroc portée par une politique proactive d'investissement, un renforcement du capital humain et l'adoption de nouvelles technologies, souligne l’équipe d’organisation précisant que ce positionnement permet au pays de s'affirmer sur le plan régional et international.



L’occasion pour ces derniers de rappeler qu’« à plusieurs reprises, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, a tracé une trajectoire ambitieuse pour un Maroc tourné vers l'industrialisation, l'innovation et l'intégration dans l'économie mondiale ».



Considéré comme une plateforme incontournable d'échanges entre étudiants, entreprises et experts, le forum s'ouvrira par une conférence plénière à laquelle prendront part des personnalités éminentes dont des hauts responsables ministériels, ambassadeurs, experts et acteurs économiques qui apporteront leur éclairage sur les défis et opportunités liés à l'industrialisation du Maroc.



Cette journée sera également ponctuée par deux tables rondes qui approfondiront, en complément, « les enjeux et l'innovation de la compétition, la compétitivité et l'intégration du Maroc dans les chaînes de valeur mondiale ».



Outre les débats et réflexions stratégiques attendus lors de cette édition, il est important de rappeler que ce forum « constitue une véritable opportunité d'insertion professionnelle pour les élèves ingénieurs en leur permettant d'échanger directement avec les entreprises partenaires », comme le souligne l’ENSAM.



La remise des prix Innov’ AM figure également au programme de cette édition qui récompensera « les meilleurs projets innovants développés par les étudiants, ainsi que la signature des conventions stratégiques visant à renforcer les synergies entre le monde académique et industriel », apprend-on.



Il est à souligner qu’à travers cette initiative, « l’ENSAM Meknès réaffirme son engagement à former une nouvelle génération d'ingénieurs capables d'accompagner les ambitions du Maroc et de contribuer activement à son développement socio-économique », a conclu l’équipe organisatrice.



Créée en 1997 sous les Hautes Directives Royales, l’ENSAM forme des ingénieurs d’Etat arts et métiers polyvalents pour répondre à la demande croissante du marché d’emploi. Cet établissement relève de l’Université Moulay Ismail de Meknès.



Alain Bouithy