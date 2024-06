La 1ère édition du forum de la formation et de l’emploi, du 3 au 5 juillet à Tétouan

La ville de Tétouan abritera, du 3 au 5 juillet, la première édition du Forum de la formation et de l'emploi.



Initié par la Chambre de commerce, de l’industrie et des services de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima (CCIS-TTA), sous la supervision des autorités locales et en coordination avec l'Agence nationale de promotion de l'emploi et des compétences (ANAPEC), cet événement, qui se tiendra dans l'espace de Bab Sefli à Tétouan, est placé sous le thème "Pour le développement des compétences et l'échange d'expertises, afin de faciliter les moyens d'intégration économique dans la province de Tétouan", indique un communiqué de la Chambre régionale.



Ce forum ambitionne de contribuer à tracer les parcours professionnels et d'orientation des jeunes, de choisir les filières de formation disponibles dans le cadre du système national de formation publique et privée et adaptées aux aspirations des jeunes, ainsi que de renforcer la coopération institutionnelle et le partenariat entre les secteurs économiques et les institutions publiques et privées dans le domaine de la formation et de l'emploi.



Au programme de cet évènement figurent des espaces et des ateliers interactifs permettant aux chercheurs d'emploi ou de formation de découvrir les métiers et les options offertes par les différents systèmes et institutions de formation, ainsi que la mise en place d’un espace de dialogue réunissant experts et spécialistes de la formation, partenaires économiques et organismes professionnels.



Les organisateurs visent à rendre le système de formation et les mécanismes de l'emploi plus flexibles et ouverts à toutes les catégories, en plus d'être mis à jour régulièrement pour garantir leur capacité à accompagner les transformations économiques et sociales rapides, tant au niveau national que régional.