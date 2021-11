La 1ère édition du Trail Palmeraie les 4 et 5 décembre prochain à Marrakech

L’Association Trail Maroc organise les 4 et 5 décembre prochain, la première édition du Trail Palmeraie Marrakech. Cette 1ère édition connaîtra la présence de plus de 1.500 participants sur 3 parcours de course à pied de 10, 21 et 42 km, en plus d’un parcours à vélo de 50 km, ainsi qu’une course réservée aux enfants, a indiqué l’association dans un communiqué. Une course d’endurance à connotation écologique, sociale et solidaire sera également au menu avec la participation d’hommes d’affaires, d’entreprises nationales et internationales, académiciens, d’étudiants et de représentants de la société civile. Les parcours de cette course à pied sont élaborés à partir de sentiers existants avec un balisage éphémère dans le respect de l’environnement, a ajouté la même source. Cet événement sportif sera marqué par plusieurs actions écologiques et solidaires, notamment une opération de nettoyage sur 50 km du parcours et la rénovation de plusieurs écoles dans la campagne.