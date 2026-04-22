Libération

La 16ème course féminine de la Victoire, le 26 avril à Rabat


Libé
Jeudi 23 Avril 2026

La 16ème course féminine de la Victoire, le 26 avril à Rabat
Autres articles
L’Association "Femme, Réalisations et Valeurs" organise dimanche prochain à Rabat, sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, la 16è édition de la course féminine la Victoire.
Le départ de cette course sera donné à 10 heures du matin devant l’entrée du Jardin d’Essais, Avenue Annasr, à Rabat, indique un communiqué des organisateurs.

« Nous aspirons à organiser une édition exceptionnelle à la hauteur de l’histoire de cette course prestigieuse et à renforcer son rayonnement aux niveaux national et international, grâce à une large participation et à une organisation rigoureuse reflétant les valeurs de professionnalisme et d’excellence », a souligné la présidente du Comité d’organisation, Nezha Bidouane, cité dans le communiqué.

À l’instar des éditions précédentes, cette 16ᵉ édition connaîtra une forte participation féminine issue de différentes catégories sociales et tranches d’âge, ainsi qu’une participation spéciale et remarquable des associations de Special Olympics Maroc, de la Fondation Lalla Asmaa pour enfants sourds et malentendants, ainsi que d’étrangères résidant au Maroc.

Depuis sa création en 2005, l’Association « Femme, Réalisations et Valeurs » œuvre à faire du sport un levier de promotion sociale, un outil de motivation et de diffusion de la culture sportive, tout en contribuant à l’ancrage de principes et de valeurs sociales, éducatives et citoyennes.


Lu 13 fois

Nouveau commentaire :

Votre avis nous intéresse. Cependant, Libé refusera de diffuser toute forme de message haineux, diffamatoire, calomnieux ou attentatoire à l'honneur et à la vie privée.
Seront immédiatement exclus de notre site, tous propos racistes ou xénophobes, menaces, injures ou autres incitations à la violence.
En toutes circonstances, nous vous recommandons respect et courtoisie. Merci.

Dossiers du weekend | Actualité | Spécial élections | Les cancres de la campagne | Libé + Eté | Spécial Eté | Rétrospective 2010 | Monde | Société | Régions | Horizons | Economie | Culture | Sport | Ecume du jour | Entretien | Archives | Vidéo | Expresso | En toute Libé | USFP | People | Editorial | Post Scriptum | Billet | Rebonds | Vu d'ici | Scalpel | Chronique littéraire | Chronique | Portrait | Au jour le jour | Edito | Sur le vif | RETROSPECTIVE 2020 | RETROSPECTIVE ECO 2020 | RETROSPECTIVE USFP 2020 | RETROSPECTIVE SPORT 2020 | RETROSPECTIVE CULTURE 2020 | RETROSPECTIVE SOCIETE 2020 | RETROSPECTIVE MONDE 2020 | Videos USFP | Economie_Zoom | TVLibe

Libération Maroc 2008

Adresse: 33, Rue Amir Abdelkader.
Casablanca 05-Maroc.
Tél.: 0522 61 94 00/04. Fax: 0522 62 09 72
Flux RSS