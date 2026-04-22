La 16ème course féminine de la Victoire, le 26 avril à Rabat

L’Association "Femme, Réalisations et Valeurs" organise dimanche prochain à Rabat, sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, la 16è édition de la course féminine la Victoire.

Le départ de cette course sera donné à 10 heures du matin devant l’entrée du Jardin d’Essais, Avenue Annasr, à Rabat, indique un communiqué des organisateurs.



« Nous aspirons à organiser une édition exceptionnelle à la hauteur de l’histoire de cette course prestigieuse et à renforcer son rayonnement aux niveaux national et international, grâce à une large participation et à une organisation rigoureuse reflétant les valeurs de professionnalisme et d’excellence », a souligné la présidente du Comité d’organisation, Nezha Bidouane, cité dans le communiqué.



À l’instar des éditions précédentes, cette 16ᵉ édition connaîtra une forte participation féminine issue de différentes catégories sociales et tranches d’âge, ainsi qu’une participation spéciale et remarquable des associations de Special Olympics Maroc, de la Fondation Lalla Asmaa pour enfants sourds et malentendants, ainsi que d’étrangères résidant au Maroc.



Depuis sa création en 2005, l’Association « Femme, Réalisations et Valeurs » œuvre à faire du sport un levier de promotion sociale, un outil de motivation et de diffusion de la culture sportive, tout en contribuant à l’ancrage de principes et de valeurs sociales, éducatives et citoyennes.