LDC féminine d'Afrique: Le Sporting Club Casablanca se qualifie à la phase finale

Le Sporting Club Casablanca (SCC) s’est qualifié à la phase finale de la Ligue des champions féminine de la CAF (Côte d'Ivoire-2023) en battant largement, mercredi, le club égyptien de Wadi Degla sur le score de 6 buts à 1.



Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du troisième et dernier match du tournoi qualificatif de la zone de l'Union nord-africaine de football (UNAF) à la LDC féminine d’Afrique, tenu du 24 au 30 août à Alexandrie en Egypte.



Les Egyptiennes ont ouvert la marque par le biais de Moussa Zouwairatou (12e), avant que Sylviane Kokora n’égalise pour le SCC à la 20e minute. Agueïcha Diarra a donné l’avantage au Sporting Casablanca (21e), tandis que Salma Temmar a creusé l’écart à la 34e minute.



Samr Adel a accentué l’avantage des Marocaines avec un but contre son camp (73e ). Samia Miftah et Nadège Koffi ont scellé le sort du match avec des réalisations à la 87e et à la 90 e +5 minutes.



L’équipe égyptienne de Wadi Degla a été réduite à dix après l’expulsion de Hayam Abdelhafed (53e) suite à une faute sur Wissal El Issaoui.



Lors de son premier match du tournoi, le SCC s'était imposé face au club algérien de l'Afak Relizane (4-3), avant de battre lors du deuxième match le club tunisien de l'AS Féminine de Sousse sur le score de 3 buts à 1.

A noter que l'AS FAR, championne d'Afrique en titre, est directement qualifiée pour la prochaine LDC.



Le club militaire a remporté la dernière édition de la Ligue des champions féminine de la CAF qui est déroulée du 30 octobre au 13 novembre 2022 au Maroc.