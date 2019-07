L’international Ziyach tacle le ministre Alami

Hakim Ziyach a décidé de riposter sur le champ aux propos tenus à son encontre par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Rachid Talbi Alami. Celui-ci a fait savoir devant les députés que l’international marocain n’a pas daigné répondre à ses appels téléphoniques, et ce après l’élimination du Onze national par le Bénin au tour des huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des nations qui se poursuit en Egypte.

La riposte de Ziyach qui, hélas, n’a pu briller lors de cette compétition, a été à travers son compte Instagram où il n’a pas été tendre avec le ministre, pestant que «Nowdays if they don’t have a story, they gon’ make on», ce qui veut dire que «De nos jours, s'ils n'ont pas d'histoire, ils en feront», rappelant par là même qu’il n’a nullement l’intention de prendre sa retraite internationale et ne manquant pas de présenter ses excuses au public marocain, tout en le priant de laisser ses proches à l’écart.

Du côté de l’instance fédérale, le silence radio reste de mise et quatre jours après l’élimination, le site officiel de la FRMF ne fait part d’aucun élément nouveau pour que les bruits de couloir prennent le dessus. A ce propos, il se laisse entendre que le sélectionneur national, Hervé Renard, a regagné le Sénégal et ce n’est pas pour bientôt l’évaluation de la participation marocaine aux phases finales de la 32ème CAN.

Quant à son avenir, il faudra attendre les prochains jours même si la presse saoudienne le place déjà aux commandes de la sélection d’Arabie Saoudite, sachant que son contrat avec l’équipe nationale court jusqu’en juin 2022.

En tout cas, ce qu’avait avancé Hervé Renard juste après l’élimination prête à croire que c’est la fin d’un long passage qui a duré 40 mois, indiquant qu’ «avec les jours qui vont s’écouler, chacun prendra les décisions qu’il doit prendre en son âme et conscience».

A noter que si les Marocains entretenaient l’espoir de voir leur sélection remporter le trophée continental, l’objectif fixé par la FRMF a été au minimum le dernier carré du tournoi. Un but non atteint, ce qui devrait faciliter en quelque sorte la résiliation du contrat liant la Fédération à Hervé Renard qui perçoit un salaire mensuel de 80.000 euros, ce qui fait de lui le troisième sélectionneur le mieux payé du continent après le Mexicain Javier Aguirre, limogé suite à l’élimination de l’Egypte au tour des huitièmes de la CAN, et le Néerlandais Clarence Seedorf qui n’a pu conduire le Cameroun au stade des quarts de finale.

Il convient de rappeler que le Onze national avait réussi la passe de trois lors de la phase de poules de l’édition égyptienne, surclassant sur le score identique d’un but à zéro les sélections de la Namibie, de la Côte d’Ivoire et de l’Afrique du Sud. Une performance que l’EN n’avait jamais réalisée avant de céder le pas, comme cela a été souvent le cas, lors des matchs à élimination directe : une sortie inattendue face au Petit poucet béninois (1-1 ; 4-2 aux TAB) qui poursuit son aventure et disputera aujourd’hui son premier quart de finale face au Sénégal, un sérieux prétendant au titre.