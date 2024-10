L’innovation de l’Université Mohammed VI Polytechnique

L’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) ne cesse d’élargir le champ de ses compétences, et partant celui de ses réalisations. Longtemps assimilée aux matières strictement scientifiques, matières clés censées ouvrir la porte des prestigieuses écoles et universités occidentales, elle explore ces dernières années de nouveaux horizons de la connaissance.



Depuis son démarrage, des grappes de distinctions résonnent à l’annonce de son nom. Une telle ambition se sert à coup de moyens conséquents, et les hectares abritant ses locaux regorgent d’infrastructures aux normes d’excellence. Classes, amphis, laboratoires, espaces verts, salles de sport, de congrès ou de restauration, tout un environnement qui revendique des prétentions dignes d’un établissement nord-américain. Les étudiants eux-mêmes y concourent avec leurs écouteurs, ordinateurs et incessants déplacements en trottinettes électriques.



D’aucuns prêtent à l’UM6P un repli sur elle-même, comme si sa ville adoptive, Ben Guérir, lui était étrangère. OPENMINDSArt et culture (OMAC), un team résolument innovateur, annihile un tel reproche, et ambitionne d’ensemencer Rhamna de projets à la hauteur des nouvelles exigences. L’OMAC est multidisciplinaire, avec à sa tête S.Taziet M.MIGHISS, respectivement Head of OMAC et chef de projet, ainsi que d’autres talents, pilote avec succès le Projet Junior Explorer.



L’initiative, en partenariat avec la province de Rhamna, l’Académie régionales de l’éducation et la Direction provinciale de l’enseignement, vise à «favoriser l’éveil scientifique et culturel des jeunes à travers des ateliers pratiques, des visites éducatives au sein de l’UM6P, et des activités d’apprentissage expérimental. »



Nobles intentions que traduisent 20 ateliers ayant mobilisé plus de 1000 élèves dans 16 écoles partenaires. La portée d’un tel projet se constate dans les yeux émerveillés des enfants foulant de leurs pieds tremblotants le sol de l’illustre université. Plus qu’une visite, en y pénétrant, l’écolier démystifie l’établissement et s’y retrouve, surtout quand il apprend que les locataires actuels s’y trouvent par le travail ; un tribut qu’il concède aux dures conditions de son environnement, lors de ses déplacements ou dans des locaux éducatifs, souvent très modestes. Le quotidien d’un écolier de la campagne étant presque un rituel rarement réjouissant, l’éventail des activités offertes par l’OMAC (visites, ateliers interactifs, Boot camps, Planétarium, Space camp, activités légo, cercle de lecture) constitue un réel dépaysement. Une fois dedans, curiosité et envies d’apprendre attestent d’un sérieux regain de vitalité chez les élèves, et les enseignants accompagnateurs aussi.



L’activité de l’OMAC maille l’UM6P à son environnement, Rhamna, et hisse la région au rang « d’incubateur pour la jeunesse offrant un cadre propice à l’apprentissage, à l’expérimentation et à l’exploration de nouvelles idées.» Benguérir cesse d’être synonyme de bouisbouis exhalant de délicieuses odeurs de brochettes torréfiées par des braises ardentes, et devient terre d’une connaissance si pointue qu’elle suscite la convoitise de l’élite lycéenne marocaine. L’université pour féconder un territoire, Ifrane et Settat, en sont des exemples édifiants, tous deux ajoutant à leur vocation initiale, agricole pour la première et touristique pour la seconde, une moisson de retombées économiques et sociales. Le mode de vie de jeunes issus d’horizons divers impulse une réelle vitalité sociétale perceptible à l’ouverture de nouvelles enseignes.



Assurément, Benguérir et l’UM6P, à coup d’échanges et d’influences réciproques, grandiront ensemble. L’OMAC s’est donné pour mission de cultiver cette coopération avec enthousiasme. Pour preuve, le programme 2025, dévoilé en présence de divers représentants, élargit son champ d’action vers de nouvelles cibles. Il promet de belles actions à venir en raison de l’implication active de nouveaux partenaires.



Habib Mazini