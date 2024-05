Des participants à une journée d'étude, organisée lundi à Salé, ont mis l'accent sur l'importance de former des cadres spécialisés en droit du sport au sein des différents établissements sportifs.



Ils ont souligné, lors de ce conclave initié par l'Institut Royal de formation des cadres (IRFC) autour du thème "Droit du sport au Maroc: étude et analyse de la loi 30-09 relative à l'éducation physique et aux sports", que les propositions de lois doivent se faire de manière spontanée, sans pour autant qu'elles soient liées à des conjonctures particulières, tout en rassemblant les différentes lois en un code de sport.



Ils ont également plaidé pour l'impératif de publier les différentes lois organiques de la loi 30.09 relative à l'éducation physique et aux sports, créer et mettre en œuvre des instances de management et d'orientation, tout en jetant les jalons d'une politique législative sportive.

Dans le même contexte, les intervenants ont mis en évidence l'importance de la formation des cadres en matière juridique, tout en améliorant les textes juridiques encadrant la chose sportive, l'intégration de plusieurs disciplines en vue d'élaborer ces textes de loi, l'objectif étant de mettre en œuvre les conclusions des Assises nationales sur le sport tenues en 2008.



Dans le même ordre d'idées, les conférenciers ont préconisé le renforcement de la coopération avec les instances sportives internationales afin de s'assurer que les lois nationales reflètent et respectent les conventions et standards internationaux, appelant à ce propos la société civile à plaider en faveur des causes sportives nationales.



Par ailleurs, les intervenants à cette journée d'étude ont insisté sur le rôle de la recherche scientifique et académique, qui se veut un levier crucial pour la promotion de la pratique sportive nationale.



Au programme de ce conclave, marqué par la participation de nombre d'experts et de spécialistes dans les politiques sportives et le droit du sport, figurait des exposés thématiques et séances scientifiques qui se sont penchés sur le cadre juridique du sport au Maroc, défis et perspectives, le développement de la législation sportive au Maroc entre exigences du mouvement sportif et lois, la gouvernance institutionnelle et son rôle dans le développement du sport marocain, les spécificités de l'arbitrage sportif à la lumière de la loi 30.09 et son décret d'application, outre la spécificité du sport dans la loi 30.09.