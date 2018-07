L’exaspérant diktat de gardiens improvisés ou d’exploitants de parkings rapaces

Souvent, les panneaux qui informent les citoyens sur le prix légal de stationnement sont sources de tensions. Un automobiliste à qui le gardien demande une somme bien au-delà de celle inscrite sur les panneaux mis en place par la commune, se sent floué et refuse de payer les 5,10, ou 20 DH parfois imposés. Un refus auquel répondent les gardiens contrariés par une posture agressive. « J'ai vu des gens se faire insulter, des femmes agressées verbalement, et même physiquement dans des endroits très sollicités », observe notre interlocuteur. Résultat ? Des accrochages parfois musclés. De quoi faire d’une journée à la plage un vrai cauchemar pour toute une famille avant même d’avoir foulé le sable.

« Le harcèlement est à son comble dans un pays qui prétend être touristique», s’est désolé notre témoin. « Rien qu'à voir le taux de retour des touristes, il est malheureusement quasi nul», a-t-il conclu en mettant le doigt sur l’une des conséquences possibles de l’anarchie qui régit ce phénomène, la réputation à l’international.

A l’origine de cette situation déplorable, les rentiers et le phénomène de sous location. Capables de réunir les sommes requises pour remporter les appels d’offres exigeant des cautions importantes et de payer par anticipation toutes les taxes et redevances communales, les rentiers s’octroient plusieurs autorisations en même temps, et chargent les gardiens de les rentabiliser en sous-location. Ces derniers se voient obligés de payer une redevance, de 120 à 400 DH par jour, selon la période et l’emplacement. Evidemment, cela ne les excuse en rien, mais en conséquence, ils n’hésitent pas à imposer aux automobilistes des prix à la hausse, faisant d’eux des dommages collatéraux.

Il existe quelques communes qui tentent de réduire cette plaie. A Mohammedia par exemple, le conseil municipal diffuse à travers le web et les réseaux sociaux, des messages d’information pour éviter aux citoyens toute spoliation. En outre, un numéro vert a été créé et largement diffusé afin de dénoncer toute fraude commise par un gardien. Mais cette initiative est largement perfectible. Principalement, car le numéro de réception des plaintes est relatif à un compte de messagerie instantanée, ce qui rend aléatoire le temps de réaction des autorités. Et même si elle ne résout pas le problème dans le fond, elle a le mérite d’exister, contrairement à des villes comme Casablanca.

Ainsi, et en attendant que les autorités se penchent sérieusement sur ce fléau des temps modernes, gardiens et automobilistes continuent de défendre leurs intérêts, chacun de son côté, au risque qu’un jour, les accrochages verbaux ne se transforment en un drame largement évitable.