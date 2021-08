L'équipe nationale juniors de cyclisme en stage de préparation au Caire

La Fédération Royale marocaine de cyclisme (FRMC) organise, jusqu'au 1er septembre au Caire, un stage de préparation au profit de l’équipe nationale juniors de cyclisme, en partenariat avec la Confédération africaine de cyclisme.



Ce stage intervient dans le cadre de la préparation de la sélection nationale pour les Championnats du monde juniors sur piste, prévus au Caire du 1er au 5 septembre, a précisé la FRMC dans un communiqué.



L’équipe nationale sera composée de Hagchi Si Mohamed, sociétaire de l’Association jeunes cyclistes de Marrakech, Laktabni Zakariae, Dhimane Hassane et Aziki Alae du Club Alismailia de cyslisme Meknès, ainsi que de Mohamed Najib Sanbouli de l’Association Vélo du Champions de Safi, qui poursuit son entraînement au Centre mondial du cyclisme en Suisse.



Ce rassemblement est dirigé par les cadres nationaux et anciens champions Mustapha Al Ammal et Abdelaati Saadoune, a indiqué la même source.



La direction technique nationale a procédé à la sélection des cyclistes, qui participeront à cet événement, selon des critères respectant les facteurs de préparation physique et la moyenne de performance technique lors des courses hebdomadaires organisées par les ligues régionales.



Cette qualification aux Championnats du monde vient suite au classement général international et les bons résultats du vélo national, notamment la dernière performance qui a permis à la sélection nationale de remporter 18 médailles au Championnat d'Afrique en Egypte.



La FRMC souligne que cette participation s'inscrit également dans le cadre de la collaboration continue avec ses partenaires institutionnels, menée par le Département jeunesse et sports du ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et le Comité national olympique marocain (CNOM).