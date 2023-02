L’équipe nationale de cyclisme grimpe à la 31ème place du classement mondial de l’UCI

L’équipe nationale de cyclisme a gagné 3 places et occupe le 31e rang au niveau mondial, selon le classement de l’Union cycliste internationale (UCI) publié mardi.



Le classement est dominé par la Belgique avec 18008,5 points, suivie de l’Espagne (11811,5 pts) et la France (11660,6 pts).



Au niveau continental, l’Erythrée a pris le 15e rang mondial et le premier au niveau africain (3741,5 pts), devançant l’Afrique du Sud, 2e en Afrique et 26e mondiale (2019 pts) et le Maroc, classé 3e au niveau continental et 31e au mode.



L'équipe nationale du Maroc avait achevé l'année 2022 à la 34ème place mondiale et la troisième en Afrique derrière l'Erythrée et l'Afrique du Sud, selon le classement mondial publié par l'UCI le 27 décembre de l’année passée.



L'équipe cycliste marocaine a terminé la 8e édition du tour de Sharjah (27-31 janvier) à la quatrième place derrière trois équipes africaines.

Lors de la Tropicale Amissa Bongo au Gabon, le Maroc s’est classé 3e au niveau africain avec 2min et 2sec d’écart de l’équipe française professionnelle TotalEnergies, 1ère au classement général.



Au Tour du Sahel de Mauritanie (1-5 février), la sélection nationale a signé un carton plein au classement général, tant au niveau individuel que celui des équipes.

Au niveau du classement général individuel, Adil Arbaoui a décroché le titre, devant ses coéquipiers Achraf Doghmi et Houssine Assabahi.



La participation marocaine au championnat d’Afrique de course sur route, organisé dans la capitale ghanéenne Acra du 8 au 13 février, s’est soldée par 4 médailles (1 en argent et 3 en bronze).



Grâce à ces résultats distingués, l'équipe nationale marocaine a décroché de précieux points en perspective du championnat du monde prévu dans la capitale écossaise, Glasgow (3-13 août) et des Jeux olympiques de Paris (2024), réservés aux 45 premières équipes du classement mondial.