L’équipe nationale "A" de beach-soccer en stage à Salé

La sélection nationale "A" de beach-soccer a démarré lundi un stage de préparation de cinq jours au Complexe Mohammed VI de football à Salé. Le coach Gilberto da Costa de Sousa a convoqué 19 joueurs pour cette concentration qui sert de préparation pour la prochaine Coupe d'Afrique des nations (CAN) Egypte-2024.



Les joueurs convoqués sont: Yasser Abada, M’hamed Manar, Adnane Oubahri, Mustapha Tais, Reda Zahraoui, Houssine Fachny, Radouane Ennaciri, Anouar El Abbassi, Amine El Bidouri, Zouhair Jabbary, Souhail Bessak, Badr El Kraichly, Mohamed Essahli, Yassine Kerroum, Ali El Khdym, Mourad Youssef, Driss Ghannam, Ibrahim Abagli et Riduan El Bassri.

Par ailleurs, la première compétition internationale de beach-soccer féminin se tiendra du 10 au 14 juillet à Saïdia à l'initiative de l'association Saïdia Girls Club.



Selon un communiqué de l'association, cet événement sportif, organisé en partenariat avec la Fédération Royale marocaine de football (FRMF), verra la participation de huit équipes féminines, dont quatre européennes.



Il s'agit de "New Team Beach Soccer" de Belgique, "Marseille Beach Team" de France, "Enpie Malaga Beach Soccer" d'Espagne et "Gruopo Deportivo de Ilham" du Portugal, ainsi que de quatre clubs nationaux : l'Association sportive des Forces Armées Royales, le Club municipal de Laâyoune, la Renaissance sportive de Berkane et le Saïdia Girls Club.



Cette manifestation sportive inédite, qui sera organisée à l'occasion de la Fête du Trône, s'inscrit également dans le cadre de la mobilisation globale de l'ensemble de la société marocaine en prévision de l'organisation de la Coupe du monde de la FIFA 2030, dans le cadre du projet sportif national pionnier, qui bénéficie de la Haute sollicitude Royale, précise-t-on de même source.



Parallèlement à cet événement, qui aura un impact sur le rayonnement touristique de la ville de Saïdia d'une part, et contribuera au développement socio économique de la région de l'Oriental, d'autre part, une série d'activités seront organisées pour les équipes participantes, en plus d'un match de football féminin pour les personnes à besoins spécifiques.